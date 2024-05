video suggerito

Eurovision 2024, la scaletta della finale: quando canta Angelina Mango La scaletta della finale di Eurovision 2024, la serata che chiude la manifestazione. Occhi su Angelina Mango, che si esibirà per 14esima. Ecco l’ordine di uscita degli artisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

La scaletta della finale di Eurovision 2024 a Malmo sarà, come è tipico di questo evento, chirurgica nel suo svolgimento. Conduttrici della serata alla Malmö Arena sono Petra Mede e Malin Åkerman, mentre a raccontare la diretta per l'Italia sono Gabriele Corsi e Mara Maionchi, la serata è trasmessa in diretta su Rai1 e su RaiPlay.

In tutto sono 25 le esibizioni previste in serata, dopo la squalifica di Joost Klein, il cantante olandese escluso a seguito di una denuncia da parte di una persona dell'organizzazione nei suoi confronti. Naturalmente gli occhi sono tutti puntati su Angelina Mango, l'artista portabandiera dell'Italia che porterà sul palco di Eurovision la sua La Noia con cui ha già trionfato a Sanremo. Per Angelina Mango l'esibizione è prevista intorno alle 22.20, la cantante italiana sarà la quattordicesima ad esibirsi, nonostante il codice del televoto resta il 15, posizione iniziale dell'artista prima che l'artista olandese venisse squalificato. Ad aprire la serata sarà ovviamente la Svezia, padrona di casa, mentre a chiuderla, prima del proverbiale momento dell'annuncio dei voti, sarà la concorrente dell'Austria.

Finale Eurovision, l'ordine di uscita dei cantanti e dei Paesi in gara

Ecco la scaletta della serata in ordine di esibizione:

1 – Svezia, Marcus & Martinus – Unforgettable

2 – Ucraina, Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

3 – Germania, Isaak – Always on the run

4 – Lussemburgo, Tali – Fighter

5 – Israele, Eden Golan – Hurricane

6 – Lituania, Silvester Belt – Luktelk

7 – Spagna, Nebulossa – Zorra

8 – Estonia, 5minust x Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

9 – Irlanda, Bambie Thug – Doomsday Blue

10 – Lettonia, Dons – Hollow

11 – Grecia, Marina Satti – Zari

12 – Regno Unito, Olly Alexander – Dizzy

13 – Norvegia, Gate – Ulveham

14 – Italia, Angelina Mango – La noia

15 – Serbia, Teya Dora – Ramonda

16 – Finlandia, Windows95man – No Rules!

17 – Portogallo, Iolanda – Grito

18 – Armenia, Ladaniva – Jako

19 – Cipro, Silia Kapsis – Liar

20 – Svizzera, Nemo – The Code

21 – Slovenia, Raiven – Veronika

22 – Croazia, Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

23 – Georgia, Nutsa Buzaladze – Firefighter

24 – Francia, Slimane – Mon Amour

25 – Austria, Kaleen – We Will Rave