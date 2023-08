Il tronista Cristian Forti accusato di essere fidanzato, la replica del volto di Uomini e Donne Cristian Forti, nuovo tronista di Uomini e Donne, interviene sui social per replicare alle indiscrezioni secondo le quali avrebbe accettato di sedersi sul trono sebbene sia fidanzato.

A cura di Stefania Rocco

Il trono classico di Uomini e Donne potrebbe non essere partito con il piede giusto. Dopo le accuse a Brando, che secondo numerose segnalazioni sarebbe ancora fidanzato e addirittura convivrebbe con la compagna, anche Cristian Forti finisce nell’occhio del ciclone. Il nuovo tronista (insieme al già citato Brando e a Manuela Carriero, ex di Temptation Island) è stato oggetto di una serie di contestazioni che lo hanno obbligato a fare chiarezza attraverso il suo profilo Instagram. Sebbene ai tronista sia interdetto l’uso dei social durante la partecipazione al dating show di Maria De Filippi, a Cristian è stata concessa una deroga affinché fosse lui stesso a esporsi per fare chiarezza.

La segnalazione su Cristian Forti

Come nel caso del collega Brando, anche a Cristian è stato contestato il fatto di essere fidanzato. Stando alle indiscrezioni circolate in rete e sui social, il giovane sarebbe reduce da una vacanza a Lampedusa organizzata proprio insieme a quella che sostiene sia la sua ex. A testimoniare il fatto che i due fossero insieme sull’isola è stata una foto, datata 8 agosto, in cui i due compaiono vicini, pubblicata dall’esperta di gossip Deianira Marzano che ha ricevuto la segnalazione in questione da parte di una follower che ha così riassunto la vicenda:

Ciao, io conosco il nuovo tronista e la sua ex fidanzata (anche se sinceramente per me sono ancora fidanzati). So che sono stati a Lampedusa a inizio agosto e sono stati visti in atteggiamenti intimi, si baciavano e si abbracciavano. Stanno o stavano insieme da 4 anni e mi sembra assurdo come una persona possa fare una cosa del genere, sicuramente solo per notorietà.

Cristian Forti: “Sono single, con la mia ex solo un bacio”

Forti è quindi intervenuto attraverso il suo profilo Instagram per fare chiarezza a proposito della foto circolata sui social: “Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazza con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come l’ha anche la mia ex. È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato. Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato soltanto un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023), e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023)”.