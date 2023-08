Ida Platano alimenta i rumors sul ruolo da opinionista a Uomini e Donne, un’ipotesi mai esistita “Giovedì accadrà qualcosa”, aveva dichiarato per giorni Ida Platano, alimentando i rumors circolati con insistenza in rete a proposito del suo arrivo nel cast fisso di Uomini e Donne nel ruolo di opinionista al posto di Gianni Sperti. Un’ipotesi che, come confermato a Fanpage.it, non è mai stata sul tavolo.

A cura di Stefania Rocco

La prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne è stata registrata giovedì 24 agosto e Ida Platano non era in studio. Per settimane, la donna aveva seminato messaggi sibillini sui social lasciando intendere una sua partecipazione alla prossima edizione del dating show, in partenza su Canale5 il prossimo 11 settembre. Una partecipazione che sarebbe arrivata “in sostituzione dell’uscente Gianni Sperti”, stando a quanto trapelato da una serie di fantasiose ricostruzioni circolate in rete che la diretta interessata non ha mai smentito. “Giovedì accadrà qualcosa”, aveva dichiarato, ad esempio, solo qualche giorno fa in una Instagram story, piazzando indizi che, come tante briciole di pane, avevano condotto gli spettatori della trasmissione fino alla registrazione della prima puntata che, com’era noto da tempo, sarebbe caduta il giovedì in questione. Registrazione che non ha visto assegnare alla ex dama del trono over alcun ruolo.

Mai offerto a Ida Platano il ruolo di opinionista in sostituzione di Gianni Sperti

Fonti qualificate hanno svelato a Fanpage.it che l’ipotesi che voleva l’arrivo di Ida in sostituzione di Sperti non è mai stata sul tavolo. Al contrario, la figura dello storico opinionista della trasmissione non è mai stata in discussione. Così come l’arrivo di Platano nel cast fisso della trasmissione che resta composto dai volti storici cui gli spettatori sono abituati da anni.

Ida Platano e il famoso giovedì: ecco a che cosa faceva riferimento

Senza curarsi di smentire le illazioni a proposito del suo sbarco a Uomini e Donne, Ida aveva lasciato intendere in più occasioni che sarebbe “accaduto qualcosa”. Ma quel “qualcosa” cui la ex dama del trono over faceva riferimento non ha attinenza alcuna con la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Giovedì 24 agosto, data alla quale Platano faceva riferimento sui social, la donna si trovava a New York per festeggiare il compleanno del fidanzato Alessandro Vicinanza. Il fatto che la registrazione di Uomini e Donne e la data della partenza cadessero tanto vicine le ha consentito di giocare a creare un po’ di suspence in attesa che l’equivoco si chiarisse da solo.