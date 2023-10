Manuela Carriero ha lasciato il trono di Uomini e Donne Manuela Carriero ha deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne. La protagonista del dating show di Maria De Filippi ha scelto di abbandonare il programma spiegando le motivazioni celato dietro questa inaspettata marcia indietro nel corso della registrazione di sabato 21 ottobre.

A cura di Stefania Rocco

Manuela Carriero ha lasciato il trono di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, l’0unica tronista donna di questa edizione del dating show condotto da Maria De Filippi ha annunciato nel corso della registrazione di oggi di volere interrompere il suo percorso in trasmissione. La scelta di tornare alla vita reale sarebbe maturata dopo avere registrato il disinteresse dei suoi corteggiatori preferiti nei suoi confronti.

Perché Manuela Carriero ha deciso di lasciare il trono

Manuela ha annunciato di volere abbandonare il trono perché convinta che né Michele Longobardi né Carlo Marini siano davvero interessati a lei. Per l’occasione Michele, che era stato eliminato dalla tronista qualche settimana fa, è tornato in studio per salutarla e consegnarle una lettera di addio. Il trono di Manuela è durato solo una manciata di settimane. La giovane, diventata popolare con la partecipazione a Temptation Island, approfitterà delle prossime settimane per spiegare con maggiore precisione i motivi che l’hanno convinta ad abbandonare il dating show. Fin dall'inizio, il suo trono era apparso sbilanciato a favore di Michele ed è probabile che sia stata proprio la scelta di eliminarlo, nata dopo il palese disinteresse mostrato dal corteggiatore, a contribuire alla decisione di abbandonare il programma.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 21 ottobre 2023

Secondo quanto pubblicato da Pugnaloni, sul fronte trono classico ci sarebbero state poche altre novità. Il tronista Brando non ha avuto spazio in puntata mentre Cristian ha fatto un’esterna con Valentina e l’ha baciata. Sul fronte trono over, prosegue la conoscenza tra Gemma eBruno che continuano a frequentarsi tra una registrazione e l’altra. Silvio e Donatella, invece, hanno deciso di interrompere la loro conoscenza.