Anticipazioni Uomini e Donne: “Manuela Carriero elimina Michele, Gemma chiude con Maurizio” Oggi, sabato 7 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Manuela Carriero avrebbe eliminato Michele Longobardi, Gemma Galgani invece avrebbe interrotto la conoscenza con Maurizio: le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.

A cura di Gaia Martino

Oggi, sabato 7 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Proseguono i percorsi dei tronisti Manuela, Cristian e Brando, così come quelli dei protagonisti del Trono Over. Gemma, stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, sarebbe stata vittima di una nuova delusione d'amore. Manuela Carriero, inoltre, avrebbe eliminato un corteggiatore. Attenzione Spoiler.

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne

Nello studio di Uomini e Donne oggi, sabato 7 ottobre, Gemma e Maurizio avrebbero definitivamente chiuso la loro conoscenza. Lorenzo Pugnaloni rivela che il Cavaliere ha deciso di fare un passo indietro dopo le lamentele della Dama, desiderosa di ricevere un bacio. "Gemma ci è rimasta molto male", si legge, e sarebbe uscita dallo studio con Maurizio per un confronto. Roberta Di Padua starebbe continuando ad uscire con Ermes Faccoli ma si sarebbe lamentata che "non si dà da fare". Sarebbe tornato in studio Marcello Messina, scrive Pugnaloni. Prosegue a gonfie vele, infine, la storia tra Silvio e Donatella.

Trono Classico: "Manuela ha eliminato Michele"

Le anticipazioni rivelano che Manuela avrebbe deciso di eliminare Michele Longobardi. La tronista, si legge, avrebbe portato in esterna il corteggiatore che però le avrebbe confessato i suoi dubbi riguardo il suo carattere. "Le ha detto che è moscia, che non gli piace come si comporta, che dorme". In studio sarebbero intervenuti tutti per far ragionare la Carriero che avrebbe così deciso di eliminarlo. La tronista è poi uscita con Carlo e conosciuto un nuovo corteggiatore giunto nel programma per lei, Tommaso. Cristian, poi, sarebbe uscito sia con Valeria che con Valentina e con entrambe sarebbe scattato il bacio: in studio si sarebbe accesa una discussione tra le due corteggiatrici che "si sono insultate a vicenda".