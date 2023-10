Chi è Ermes Faccoli, il nuovo Cavaliere di Roberta Di Padua a Uomini e Donne è un ex di Ciao Darwin Ermes Faccoli è il nuovo Cavaliere di Roberta Di Padua. 35 anni, di Brescia, ha subito fatto breccia nel cuore della Dama che senza fare domande è andata dritto al punto: “Dove andiamo stasera?”. L’uomo è un volto già visto in tv: partecipò come modello a Ciao Darwin.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, mercoledì 4 ottobre, si è presentato in studio un nuovo Cavaliere per Roberta Di Padua, Ermes Faccoli, che avrebbe fatto immediatamente colpo. Non appena fatto il suo ingresso, la Dama si è dichiarata subito interessata all'uomo: "Dove andiamo stasera?" ha infatti chiesto dopo la presentazione al centro dello studio. Lui è un volto già noto al pubblico televisivo: partecipò a Ciao Darwin, il programma di Paolo Bonolis, dove sfilò in intimo.

Chi è Ermes Faccoli, il nuovo Cavaliere di Roberta Di Padua

Ermes Faccoli ha 35 anni, e viene da Brescia. Nella vita fa il trainer in vendita, ovvero forma le persone sulla vendita. Su Instagram, il cui nome è ermesdinhowow – è piuttosto seguito: conta infatti oltre 67 mila followers e numerose foto con il pieno di likes e commenti. Si è presentato a Uomini e Donne per corteggiare Roberta Di Padua, ma il pubblico televisivo lo ha già visto una volta in tv. Ermes partecipò a Ciao Darwin, il programma di Paolo Bonolis, nella settima edizione.

La presentazione di Ermes a Uomini e Donne

Ieri, martedì 4 ottobre, a Uomini e Donne si è presentato un nuovo Cavaliere desideroso di conoscere Roberta Di Padua. Stando alle immagini trasmesse del loro primo incontro in studio, sarebbe stato "infatuazione" a prima vista. Entrambi sono particolarmente colpiti esteticamente l'uno dall'altra. "Mi hai colpito esteticamente" sono state le prime parole del corteggiatore dopo essersi presentato, "Anche tu", la replica. Il Cavaliere ha dichiarato di essere intenzionato a intraprendere una conoscenza: "Ho scritto alla redazione per te, per conoscerti. Sono single da un anno, non ho figli né matrimoni alle spalle". "Dove andiamo stasera?" ha concluso la Dama facendo sorridere e applaudire tutti. Insieme hanno poi ballato al centro dello studio.