“Sei moscia e pesante, tira fuori il carattere”: Michele discute con Manuela che decide di eliminarlo Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Manuela Carriero ha eliminato Michele Longobardi. Il corteggiatore ha accusato la tronista di essere “moscia”, “pesante” e con poco spirito di iniziativa: “Lei dice di avere carattere, ma io non lo vedo”. La Carriero dopo una discussione in studio ha così deciso di eliminarlo.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne oggi, venerdì 13 ottobre, Manuela Carriero ha discusso con Michele Longobardi. Il corteggiatore ha sostenuto che la tronista sia troppo "moscia", crede che ostenti un carattere che in realtà non ha. Dopo un lungo confronto in studio, Manuela ha deciso di eliminarlo.

Cosa ha detto Michele a Manuela Carriero in esterna

Michele Longobardi in esterna ha confessato a Manuela Carriero di nutrire profondi dubbi sul suo carattere, crede che sia una donna con poco carattere. "Ho avuto un deficit comunicativo. Tu mi piaci tantissimo fisicamente, ma ho perplessità sul suo lato caratteriale. Ti vedo moscia, poco intraprendente. Mi piaci fisicamente ma non posso avere un manichino a fianco. Ad oggi non uscirei con il carattere che hai ora". Il corteggiatore ha proseguito confessando i suoi timori: "Temo che tu stia dicendo che hai un carattere diverso solo perché ti piaccio. Tu sei assopita. Fai uscire il carattere. Tu e Carlo crogiolatevi nella vostra noia, io non sono così". La Carriero si è innervosita davanti alle parole del corteggiatore: "Forse tu non stai rispettando i miei tempi. Tu non pensare a Carlo. Io non so essere cattiva, mi risulta difficile vedere la cattiveria negli altri" ha replicato. "Sono critiche costruttive per me" ha continuato Longobardi, prima di stringersi in teneri abbracci con la tronista.

Il confronto in puntata

Dopo aver assistito all'esterna, Maria de Filippi ha fatto entrare in studio Michele Longobardi il quale ha chiarito il suo pensiero: "Io sono una persona fisica. Non so se ci siamo abbracciati per il mio sfogo o perché lei lo voleva. Su questo ho cambiato idea, mi serviva un contatto fisico. Però io percepisco di piacerle e non vorrei che lei ostentasse dei lati caratteriali che in realtà non ha. Non voglio che mi piace lei per quello che dice, non voglio innamorarmi di un'idea. Vorrei vedere il suo carattere. Ma lei dice "Aspettami". Ho delle perplessità". È intervenuto Gianni Sperti che ha accusato la Carriero di non rendersi conto delle parole a lei rivolte dal corteggiatore: "Tutto ciò che sta facendo è istigarti per capire la tua reazione, vorrebbe vedere una donna di carattere che combatte per se stessa. Tu la vedi remissiva". "Lei dice di avere carattere, ma io non lo vedo" ha concluso Michele. A quel punto la Carriero ha detto la sua: "Io non sono impulsiva, non penso a cosa ha detto ma perché l'ha detto. Ho continuato a farlo parlare per sapere cosa pensa. Lui però si dà delle qualità da solo, forse è qui solo per le telecamere". Il corteggiatore ha così continuato accusandola di essere troppo pesante come persona: "Mi stai togliendo lo scherzo, io sono scherzoso, tu mi stai smorzando tutto. Se una persona mi attrae fisicamente e mi attraggono dei suoi lati caratteriali, io cerco di capirla. È chiaro che tra un mese me ne andrò se continua così. Sei di una pesantezza enorme".

"Puoi andare a casa ora"

"Mi aspettavo un messaggio o qualcosa dopo esserci visti. Per me non gli piaccio veramente" ha continuato Manuela Carriero. "Posso nutrire delle perplessità?Se esco con una persona e mi devo scocciare, te lo posso dire?" ha chiesto Michele Longobardi, sicuro delle sue idee. Così la tronista ha deciso di eliminarlo: "Tu volevi aggiudicarti la sedia e basta. Dopo questa esterna hai ancora perplessità? Per me può andare a casa e vedersi le altre esterne da casa. Poi se cambia idea, torna. Sono una mummia, ma con il cuore".