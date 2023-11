Chi è Alessio Pili Stella, il Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne Alessio Pili Stella è il Cavaliere di Uomini e Donne che oggi frequenta Claudia Lenti. Ha 45 anni, è originario di Roma ma vive a Torino, dove lavora. È un procuratore sportivo.

A cura di Gaia Martino

Alessio Pili Stella è un Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Ha 45 anni, sarebbe originario di Roma ed è un procuratore sportivo. Vive a Torino, dove lavora, e non ha figli. Nel programma è uscito con Barbara De Santi, con Cristina Tenuta, ma le conoscenze non sono durate a lungo. Oggi frequenta Claudia Lenti.

Chi è Alessio Pili Stella, procuratore sportivo di Torino

Alessio Pili Stella, 45 anni, è originario di Roma ma vive a Torino, dove ha studiato. È un procuratore sportivo di alcuni calciatori, di cui due svincolati, stando al profilo Transfermarkt. Il suo profilo Instagram (il cui nome è alessio_aps) vanta oltre 7 mila follower: con loro condivide scatti di sé, della sua quotidianità e delle sue passioni. Tra queste ci sarebbe quella del piano, strumento che suona dall'età di 16 anni.

La vita privata di Alessio

Alessio Pili Stella non sarebbe mai stato sposato e non ha figli. Sogna, però, di diventare padre un giorno e di sposarsi. Al magazine di Uomini e Donne raccontò di cercare "un rapporto basato sulla stabilità con una donna con cui vivere. Non voglio una persona che sia di passaggio, anche per questo devo essere sicuro.". Ha un rapporto speciale con sua nipote, la figlia della sorella, presente anche sul profilo Instagram.

Alessio a Uomini e donne: la conoscenza con Claudia Lenti dopo Cristina

Il Cavaliere nello studio di Uomini e Donne ha intrapreso diverse conoscenze dall'inizio della sua partecipazione. Dopo aver chiuso con Barbara De Santi e Cristina Tenuta, ha iniziato la sua frequentazione con Claudia Lenti. Entrambi, nonostante gli alti e bassi, si sono detti interessati l'uno all'altra e circa due settimane fa hanno regalato al pubblico un momento molto romantico: si sono scambiati un bacio appassionato al centro dello studio, davanti a tutto il parterre del Trono Over.