Totti e Ilary in tribunale, il Pupone vuole tutelare i figli: “Teme il gossip con Cristiano Iovino”

A cura di Giulia Turco

È finita l'estate di fuoco che ha sancito la separazione della famiglia Totti. La prima da soli, per Francesco e Ilary che sarebbero tornati nella Capitale e, proprio in questi ultimi giorni, avrebbero iniziato a mettere sul tavolo le carte per la battaglia legale che li aspetta. Pare che le vacanze non siano servite ad addolcire il sangue amaro che scorre nelle vene di entrambi e che lo scontro stia per arrivare ad una svolta decisiva. Occorrerà mantenere la mente lucida e trovare un compromesso, servirà calare su di loro il sipario del silenzio, almeno questo è quello che vorrebbero per disinnescare ogni altro possibile ordigno gossipparo.

Totti teme l'esplosione del gossip tra Ilary e Cristiano Iovino

Il settimanale Chi traccia un quadro molto teso. Francesco Totti, in particolare, avrebbe deciso di ricorrere alle "armi pesanti" schierando al suo fianco la più nota e affermata divorzista in circolazione, Annamaria Bernardini De Pace, affiancata da Antonio Conte. Il motivo di tanta precauzione da parte dell'ex Capitano sarebbe la tutela dei figli, "le prime e le più indifese vittime", finite nel ciclone del pettegolezzo sulla fine del suo matrimonio con Ilary, ma ci sarebbe dell'altro. Secondo il settimanale, ad allarmare realmente Totti sarebbe la possibilità che possano circolare nuovi gossip sulla presunta relazione dell'ex moglie con il pr della notte Cristiano Iovino, che non è mai stato di fatto smentita.

Per arginare ogni danno e tentare la conciliazione, l'ex Pupone avrebbe scelto la miglior divorzista sulla piazza. L'esperienza di Annamaria Bernardini De Pace, che nella sua carriera si è occupata di numerose separazioni vip, tra cui quella di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo fino alla più recente in casa Hunziker – Trussardi, potrebbe servire anche a placare la collera di Ilary.

La conduttrice romana sarebbe infatti ancora profondamente adirata per la storia d'amore con la nuova compagna Noemi Bocchi che il suo ex marito non ha tenuto nascosto neanche dai loro stessi figli, coinvolgendo la piccola Isabel più di una volta negli incontri con i figli della Bocchi. Non a caso, Ilary Blasi ha scelto sapientemente la sua difesa, sicura che in tribunale Alessandro Simeone saprà far valere i suoi diritti. Guarda caso, si tratta dell'ex delfino della celebre avvocatessa Bernardini De Pace. Il pupillo non vedrebbe l'ora di farsi valere di fronte alla sua mentore.

Cosa prevederebbe l'accordo tra Totti e Ilary

Giovedì 29 agosto l'avvocato avrebbe incontrato la controparte, formalizzando un temporaneo "atto di pace". Secondo l'accordo la casa familiare all'Eur rimarrà ai figli e i due genitori si alterneranno nella loro custodia, stabilendo giorni diversi per entrambi. Per ultimo, ma non meno importante, i due ex coniugi si impegneranno a impedire la fuga di notizie sulle loro vite private, proprio per tutelare la salute psicologica e fisica dei loro ragazzi, ancora troppo piccoli per gestire tutta questa folle macchina partita da pochi mesi eppure già così ingombrante.