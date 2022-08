Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti: “È più incaz**ta che triste” Alfonso Signorini, sulle pagine di Chi, svela in che stato d’animo sarebbe Ilary Blasi dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti.

A cura di Daniela Seclì

Continua il vortice di indiscrezioni sulla prima estate da separati di Francesco Totti e Ilary Blasi. C'è chi è pronto a giurare che lui sia andato a vedere la partita della Roma a casa di Noemi Bocchi, mentre la conduttrice dell'Isola dei famosi continua le sue lunghe vacanze, facendo tappa in Croazia. Ci ha pensato Alfonso Signorini, ad aggiungere un ulteriore tassello.

Alfonso Signorini svela come sta Ilary Blasi

Il direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, non si è limitato a pubblicare nuove foto che ritraggono l'estate di Francesco Totti e Ilary Blasi, ma nel suo editoriale ha anche aggiunto un dettaglio sull'incontro avuto con la conduttrice. Già qualche settimana fa, in un'intervista rilasciata al Messaggero, il conduttore del GF Vip aveva fatto sapere come l'aveva trovata:

L'ho vista e ci sentiamo. Come sta? L'ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Come mai ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile.

Sul nuovo numero di Chi, parlando di come ha trascorso la sua estate, Alfonso Signorini è tornato a fare riferimento all'incontro avuto con Ilary Blasi: "Penso alle risate fatte sempre a casa mia con Ilary Blasi, che ho trovato più incazzata che triste per le sue ben note vicende sentimentali".

Ilary Blasi e Francesco Totti, l'ipotesi dell'intervista dopo la separazione

Intanto, si rincorrono le indiscrezioni secondo le quali Ilary Blasi e Francesco Totti, a breve romperanno il silenzio e racconteranno la loro versione su questa insanabile crisi coniugale. Con grande probabilità, la conduttrice dell'Isola dei famosi andrà a confessarsi nel salottino di Verissimo, in compagnia della fidata amica Silvia Toffanin. Secondo Alex Nuccetelli, anche Francesco Totti sarebbe pronto a parlare: