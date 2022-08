L’amico di Totti: “Accaduto qualcosa di grave. L’ha scoperto un anno fa e a breve parlerà” “Totti non si sarebbe allontanato se non fosse accaduto qualcosa di grave. Ha scopetto qualcosa un anno e mezzo fa”, l’amico del Pupone sui motivi della separazione da Ilary Blasi.

A cura di Stefania Rocco

È Alex Nuccetelli, sedicente amico di Francesco Totti, l’unico a essersi esposto fino a oggi a proposito del divorzio tra il Pupone e Ilary Blasi. E quelle che all’inizio potevano sembrare solo le personali interpretazioni di un uomo incline alle chiacchiere hanno acquistato negli ultimi tempi un senso tutto nuovo. Perché Totti, del quale Nuccetelli sembra farsi spesso portavoce, non ha mai smentito nulla di quanto dichiarato dal vecchio amico che gli presentò Ilary Blasi. Nemmeno le ultime dichiarazioni con le quali Nuccetelli sembra volere accreditare la versione secondo la quale il matrimonio tra i due sarebbe finito molto tempo prima che Francesco conoscesse Noemi Bocchi.

“Francesco Totti amava Ilary Blasi, è successo qualcosa di grave”

Intervistato da Novella2000, Nuccetelli è tornato sui motivi della crisi. “Per Francesco la famiglia è tutto”, ha detto, “Non si sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Senza un valido motivo, Francesco non si sarebbe mai allontanato. Per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa. Per Ilary provava un amore esagerato, un’attrazione viscerale, qualcosa di grave è successo”.

Francesco Totti sarebbe pronto a raccontare la sua versione

Per la prima volta, inoltre, Nuccetelli ha annunciato che sarà lo stesso Totti a parlare prossimamente: “Quello che so è che Francesco assolutamente parlerà a breve, è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto da tempo considerava il rapporto con Ilary ormai tramontato”. Insinuazioni che hanno un peso e che, nemmeno in questo caso, sono state smentite. Ilary continua a restare in silenzio pur utilizzando i social network. Totti, invece, ha fatto perdere le sue tracce e non ha mai rinunciato a frequentare Noemi Bocchi. La vicenda potrebbe riservare ancora decine di sorprese.