Totti-Blasi, la partita infinita: “Il faccia a faccia per scongiurare la guerra legale” Settembre è il mese degli incontri con gli avvocati. Francesco Totti e Ilary Blasi stanno finalmente arrivando alla resa dei conti.

Dopo un'estate bollente passata a cercare di tenere una parvenza di normalità seppur tra mille ostacoli – primo tra tutti: i paparazzi e i riflettori del gossip – Francesco Totti e Ilary Blasi sono finalmente arrivati alla resa dei conti. Settembre è il mese degli incontri con gli avvocati; è il mese della mediazione; è il mese del dialogo. O almeno, di un tentativo di dialogo. Lo scrive Valentina Lupia su La Repubblica: i legali sono Alessandro Simeone, per Ilary, e Antonio Conte (omonimo: ironia della sorte), per Totti.

La risoluzione del rapporto

La risoluzione del rapporto si incentra tutta sulla maxi-villa all'Euro, valore commerciale 10 milioni di euro. Secondo quanto riporta il quotidiano, la coppia farà a turno, vivendo in quella villa che resta la casa di famiglia con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel che non si sposteranno da lì. Il nodo da sciogliere è la proprietà: a chi resta quella villa? E poi c'è il business: gli appartamenti, le società, quella dell'intrattenimento e quella immobiliare. Se i due troveranno un accordo, tutto andrà bene. Altrimenti, all'orizzonte ci sarebbe una guerra legale.

Una foto di Alfonso Signorini e Ilary Blasi ai tempi del GfVip. Lui ha detto: "L’ho vista più incazzata che triste".

Il gossip che non aiuta

In questo scenario, il continuo chiacchiericcio non aiuta. Le ultime arrivano dal settimanale "Chi": "Ilary più incazzata che triste", si legge. Sul nuovo numero, in edicola questa settimana, è proprio il direttorissimo Alfonso Signorini a parlare:

Penso alle risate fatte sempre a casa mia con Ilary Blasi, che ho trovato più incazzata che triste per le sue ben note vicende sentimentali.

Francesco Totti, invece, ha cercato in tutti i modi di starsene buono, lontano da Noemi Bocchi – a 15 minuti d'auto, il tempo di fare Sabaudia-San Felice Circeo – ma alla fine non ce l'ha fatta. I magazine hanno documentato la sua fuga notturna, che avrebbe fatto arrabbiare anche Ilary Blasi.