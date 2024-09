Ilary Blasi e lo scontrino da 600 euro di spesa dopo le vacanze: “Sono tornata”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Per Ilary Blasi le vacanze estive sono terminate e il ritorno alla routine quotidiana non si è fatto attendere. Dopo aver condotto Battiti Live, infatti, la showgirl romana si è concessa un periodo di meritato riposo in giro per il mondo, condividendo sui social alcuni scatti che la ritraggono al mare in un hotel di lusso a Mykonos, in Grecia. Ma anche se per molti fare la spesa e dedicarsi alle faccende domestiche sono impieghi che non coinvolgono i vip, Blasi ha postato nelle stories di Instagram uno scontrino molto lungo, mostrando ai suoi followers una lista di cose prese al supermercato proprio al rientro dalle ferie. A catturare l'attenzione è stato il totale della spesa, che ammonta a circa 600 euro.

Cosa ha comprato Ilary Blasi al rientro dalle vacanze

Come era facile immaginare, tra gli alimenti acquistati da Blasi ci sono soprattutto cibi salutari come fiocchi di latte, verdure, snack leggeri e pesce fresco. Ma anche cose facilmente reperibili in ogni tipica casa italiana, come del burro, passata di pomodoro, prosciutto cotto e crackers. Nel frattempo, i fan della ex moglie di Francesco Totti continuano ad attendere che venga rilasciato il sequel di Unica, il docufilm incentrato sulla vita privata della presentatrice che lo scorso anno ha registrato un successo non indifferente su Netflix.

Il successo di Ilary Blasi alla conduzione di Battiti Live

Lo scorso 5 agosto è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata di Cornetto Battiti Live 2024, condotto da Alvin, Ilary Blasi e Rebecca Staffelli. Sul palco della piazza di Molfetta si sono esibiti tantissimi artisti tra cui i Gaia, The Kolors, Capoplaza, Emma, Boomdabash. Il programma, che è stato registrato interamente nel mese di luglio, è stato un vero successo in termini di ascolti. In alcune giornate, come quella del 29 luglio, si è addirittura guadagnato il titolo di programma più visto dagli italiani, con una media di circa 2 milioni di spettatori e uno share del 22%.