Svelati dopo 3 mesi i dati di ascolto della finale dell’Isola, erano rimasti segreti a causa di uno sciopero

A cura di Stefania Rocco

Sono stati resi noti a distanza di mesi dalla messa in onda i dati di ascolto della finale dell’Isola dei famosi 2024, trasmessa il 5 giugno. I numeri della puntata che ha concluso l’ultimo ciclo dell’Isola – il primo condotto da Vladimir Luxuria – non erano stati rivelati a causa di uno sciopero che ne aveva impedito la pubblicazione. A distanza di circa 3 mesi da quel momento, i dati diventano finalmente disponibili.

Quanti spettatori hanno visto la finale dell’Isola dei famosi 2024

A sintonizzarsi su Canale5 per assistere all’ultima puntata dell’Isola e all’incoronazione del vincitore Aras Senol sono stati 2.340.000 spettatori con il 20,41% di share. Dati che avevano fatto registrare un lieve rialzo rispetto alla puntata precedente e che hanno confermato che il pubblico fidelizzato dal reality – circa 2 milioni di spettatori – è rimasto stabilmente di fronte al reality di Canale5 per tutta la durata della messa in onda. Indipendentemente dai numeri consentiti dal pubblico più o meno fidelizzato, l’edizione condotta da Vladimir Luxuria è stata la meno vista di sempre dopo quella condotta da Nicola Savino nel 2012.

L’Isola dei famosi ha battuto L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci

Il 5 giugno 2024, la finale dell’Isola ha battuto l’ultima puntata de L’Acchiappatalenti, il talent show condotto da Milly Carlucci su Rai1 e alla sua prima edizione. A sintonizzarsi sulla prima rete nazionale mentre Canale5 trasmetteva la finale dell’Isola furono 1.805.000 spettatori con uno share pari 13,47%. Nonostante i modesti ascolti ottenuti, la conduttrice ha sempre continuato a difendere il suo programma, sostenendo fosse vittima di attacchi strumentali: “La shitstorm contro L’AcchiappaTalenti? Purtroppo succede. Le critiche fanno parte del gioco e le voglio, fanno sempre bene. Quello che è successo per L’AcchiappaTalenti però è diverso, ancor prima di iniziare, al minuto uno, abbiamo iniziato a ricevere insulti e attacchi che hanno creato un brutto clima. Io amo i social, ma purtroppo quando nascono queste campagne è sbagliato. Se ci sono delle critiche corali vanno accettate, ma se scopri che queste critiche vengono fatte dai soliti account vuoti, capisci che si alimenta un sentimento negativo. Noi adulti dovremmo avere più fair play e insegnarlo ai giovani. Sui social ho letto solo uno sfogo di livore per danneggiare, è stato meschino e non serve”.