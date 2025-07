video suggerito

Ascolti tv mercoledì 2 luglio: chi ha vinto tra l'Isola dei famosi 2025 e L'amore a domicilio La sfida degli ascolti di mercoledì 2 luglio: su Canale 5, in onda la finale dell'Isola dei Famosi 2025, il programma condotto da Veronica Gentili e vinto da Cristina Plevani. Su Rai 1 è stato trasmesso il film L'amore a domicilio con Miriam Leone. Ecco tutti i dati Auditel.

A cura di Sara Leombruno

Gli ascolti TV di ieri sera, mercoledì 2 luglio. In onda film, programmi di intrattenimento e di approfondimenti. Rai1 ha trasmesso il film L'amore a domicilio con Simone Liberati, Miriam Leone e Fabrizio Rongione. Su Canale5, la finale dell'Isola dei famosi 2025, programma condotto da Veronica Gentili, vinto da Cristina Plevani. Rai3 ha trasmesso Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli. Vediamo tutti i dati Auditel di mercoledì 25 giugno.

La sfida degli ascolti TV tra L'isola dei famosi 2025 e

Nella prima serata di ieri, mercoledì 2 luglio, Rai1 ha trasmesso L'amore a domicilio. La commedia diretta da Emiliano Corapi, con Simone Liberati, Miriam Leone, Fabrizio Rongione, Anna Ferruzzo, Luciano Scarpa e Maurizio Bianucci è stata seguita da 1.363.000 spettatori pari al 9.5% di share. Canale5 che ha trasmesso la finale dell'Isola dei famosi. L'ultimo appuntamento del programma di Veronica Gentili ha registrato 1.815.000 spettatori con uno share del 18.4%, vincendo la serata degli ascolti. Cristina Plevani è stata eletta vincitrice di questa edizione.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie Delitti in paradiso che è stata seguita da 924.000 spettatori pari al 6.2% e Ritorno in Paradiso, seguita invece da 711.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rai3 in onda una nuova puntata di Chi l'ha visto. Il programma condotto da Federica Sciarelli ha interessato 1.449.000 spettatori (11.6%). Italia1 ha proposto Cash Out – I maghi del furto, seguito da 1.102.000 spettatori con il 7.7%. Su Rete4 in onda Zona Bianca. Il programma condotto da Giuseppe Brindisi totalizza un a.m. di 547.000 spettatori (4.9%). Tv8 ha trasmesso L'ultimo dei Mohicani, il film ha registrato 310.000 spettatori (2.3%). Su La7, Febbre da cavallo è stato seguito da 657.000 spettatori e il 4.5%. Sul Nove, in onda Like a Star. Il programma di Amadeus è stato seguito da 417.000 spettatori con il 3.9%.