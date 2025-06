L’Isola dei Famosi ritrova la rotta: la semifinale ha dato un segnale importante per il reality

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo mesi di navigazione in acque agitate, L'Isola dei Famosi ha finalmente ritrovato la sua bussola. La semifinale andata in onda ieri sera ha registrato un 15,4% di share, il dato migliore dal 21 maggio, dimostrando che il reality di Canale 5 può concludere questa edizione in serenità. È una notizia, visto com'è andata a finire con The Couple.

La concorrenza che non c'è e il cast hanno fatto la differenza

Certo, la concorrenza estiva più blanda ha giocato a favore del programma, ma sarebbe riduttivo attribuire il successo solo al calendario televisivo. Il merito va riconosciuto a una strategia vincente che ha saputo valorizzare i naufraghi giusti al momento giusto. Mario Adinolfi si è incredibilmente rilanciato e si è fatto conoscere da un punto di vista tutto nuovo. Le lacrime di Omar Fantini per la sua eliminazione (poi rientrata) sono lì a testimoniarlo. Due donne sono state e lo saranno fino alla fine grandi protagoniste delle dinamiche dell'Isola: Teresanna Pugliese e Cristina Plevani, quest'ultima veterana del genere e grande favorita alla vittoria finale.

Ma soprattutto, la vera benzina del programma è arrivata dal duo esplosivo formato da Omar Fantini e Dino Giarrusso. Due personalità agli antipodi che hanno saputo creare quella tensione necessaria per tenere incollati i telespettatori davanti al televisore. La loro ultima rissa, i confronti accesi e le alleanze tradite hanno rappresentato il cuore pulsante di questa edizione, culminando proprio nella semifinale con l'eliminazione di Giarrusso.

La svolta degli ospiti-star

Nella sterzata vincente dell'Isola, un ruolo fondamentale lo hanno giocato gli ospiti, vere e proprie guest star capaci di dare nuovo impulso alle dinamiche del programma. Giuseppe Cruciani, partito in quota "amico di Dino Giarrusso e Mario Adinolfi", ha saputo accendere dibattiti che sono andati ben oltre i confini del suo ruolo. Così come lo ha fatto Selvaggia Lucarelli, nella sua unica apparizione, dando filo da torcere a tutti, soprattutto a Omar Fantini. Il loro ingresso in corso è stato capace di generare conversazione sui social e di riportare un minimo di attenzione mediatica sul programma.

Il coraggio di Veronica Gentili

Non è stata un'Isola perfetta, ma è stata un'edizione segnata dal coraggio di Veronica Gentili. Ha scritto nuove regole del format e forse in qualche modo ne ha pagato anche il prezzo nella prima parte della stagione. Se la storia dell'Isola dei Famosi dovesse proseguire, non si può che ripartire da lei, magari augurandole di abbracciare con più convinzione (e con lo stesso garbo) eventuali derapate in quello che nell'età d'oro consideravamo ‘trash', che non va demonizzato proprio come per il colesterolo: c'è anche quello buono.

