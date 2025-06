video suggerito

L'Isola dei Famosi 2025, Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso eliminati: chi sono i concorrenti in nomination Nella puntata del 25 giugno dell'Isola dei Famosi 2025 sono stati eliminata dalla Playa Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso. I naufraghi in nomination: Teresanna Pugliese e Jay Lillo.

Nella puntata dell'Isola dei Famosi di mercoledì 25 giugno, la semifinale del programma, è successo di tutto. Tra gli eliminati dalla Playa c'è Patrizia Rossetti. I quattro finalisti sono stati. Tra le cose più rilevanti accadute, c'è stato un confronto chiarificatore tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. Lo spirito dell'isola ha preso provvedimenti nei confronti di Fantini, subito al televoto flash di puntata, nel quale hanno fatto parte anche Teresanna, Cristina e Mario. Il televoto flash ha eliminato a sorpresa Mario Adinolfi, che poi se l'è giocata all'ultima spiaggia con Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso.

Chi è stato eliminato nella puntata del 25 giugno dell'Isola dei Famosi

La sfida con il televoto flash all'Ultima Spiaggia ha visto Mario Adinolfi sfidare Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso in un televoto flash. Gli ultimi due sono stati eliminati e costretti a lasciare il gioco, mentre il giornalista si è conquistato un posto in finale insieme a Omar Fantini, Cristina Plevani e Loredana Cannata, che si giocheranno la vittoria mercoledì 2 luglio.

Chi sono i concorrenti in nomination all'Isola dei Famosi

La puntata della semifinale dell'Isola dei Famosi di mercoledì 26 giugno si è conclusa con le nomination. I naufraghi al televoto sono Teresanna Pugliese e Jay Lillo.

Cosa è successo nell'ultima puntata dell’Isola dei famosi 2025

È stata una puntata molto importante perché ha dato accesso ai finalisti dell'Isola dei Famosi. C'è stata l'eliminazione dalla Playa per Patrizia Rossetti e c'è stato un televoto flash al quale ha partecipato Omar Fantini d'ufficio, per effetto della penalizzazione inflittagli dallo spirito dell'isola dopo la rissa con Dino Giarrusso. Proprio l'ex politico ha fatto "mea culpa" ricordando anche Silvio Berlusconi: "A lui non sarebbe piaciuto". E la moglie ha parlato con lui e con Omar: "Mio marito non è un violento". Dino Giarrusso è rientrato in gioco vincendo la prova del serpente honduregno contro Paolo Vallesi e Jasmin, che vengono così eliminati. L'eliminazione a sorpresa di Mario Adinolfi ha causato le lacrime cocenti di Omar Fantini.