video suggerito

Vladimir Luxuria: “Non ho fatto fuori Ilary Blasi. Prima conduttrice trans, sono sopravvissuta a insulti e botte” Da lunedì 8 aprile, Vladimir Luxuria condurrà l’Isola dei famosi 2024. La conduttrice si è raccontata in un’intervista rilasciata a Renato Franco per il Corriere della Sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vladimir Luxuria è pronta per una nuova esperienza professionale. Da lunedì 8 aprile sarà alla conduzione della nuova edizione dell'Isola dei famosi. In un'intervista rilasciata a Renato Franco per il Corriere della Sera, la cinquantottenne ha precisato di non aver "fatto fuori" Ilary Blasi. Semplicemente, come accade spesso nel mondo dello spettacolo, i conduttori al timone di un programma possono cambiare nel tempo: "Non mi sfugge che la prima conduttrice trans sia una novità, ma spero che l'identità sessuale sia presto una caratteristica neutra, che non metta una persona né all'ultimo banco, né in una corsia preferenziale. Dobbiamo andare oltre".

Vladimir Luxuria non ha fatto fuori Ilary Blasi

Vladimir Luxuria ha ammesso che non appena ha saputo di essere stata scelta come conduttrice dell'Isola dei famosi, ha vissuto "una prima fase di ubriacatura". Un grande entusiasmo che poi ha lasciato spazio alla consapevolezza del grande lavoro da fare. Quello che si accinge a condurre, infatti, non è un programma facile, tra imprevisti della diretta, malumori dei naufraghi e meteo che non sempre collabora. Ma Vladimir Luxuria ha preso parte a tutti i provini e a tutte le riunioni per arrivare preparata. Quando le è stato chiesto se abbia fatto fuori Ilary Blasi non ha avuto dubbi:

Ma no. Quest'idea del mondo dello spettacolo che appena uno gira le spalle bisogna accoltellarlo non mi appartiene, io il coltello lo uso solo per affettare il pane. Non ho fatto fuori llary come lei non aveva fatto fuori Alessia Marcuzzi. Tocca qua, tocca là. Oggi tocca a me.

Vladimir Luxuria prima conduttrice trans

Vladimir Luxuria ritiene di essere sopravvissuta a una vita che non le ha fatto sconti, non solo grazie al carattere ma anche aggrappandosi alla sua passione per la cultura, per gli studi e per l'arte. Inoltre, da sempre ha avuto il dono di saper perdonare, di voltare pagina senza portare rancore e questo le ha permesso di non portarsi dietro pesanti fardelli. Mentre il cast dell'Isola dei famosi 2024, si prepara ad affrontare la sfida della sopravvivenza, Vladimir Luxuria ha assicurato di avere già vissuto diverse isole nel corso della sua vita:

Leggi anche Da oggi in Germania la cannabis per uso ricreativo è legale, come funziona la nuova legge

Io ho già vissuto un po' di isole nella mia vita, ho superato diversi corsi di sopravvivenza: sono sopravvissuta agli insulti, ai giudizi, alle botte, agli sputi in faccia, alle porte chiuse. Adesso mi sento una che ha tutto il diritto di vivere e non di sopravvivere.