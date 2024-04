video suggerito

Elenoire Casalegno sulla brutta risposta di Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi: “Non è facile” L’inviata dall’Honduras chiarisce i rapporti con la conduttrice: “Sono qui a fare il mio lavoro e cerco di farlo al meglio, non è sempre facile la comunicazione satellitare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante le prime due puntate dell'Isola dei Famosi, sono stati molti i telespettatori che hanno notato nervi un po' tesi sull'asse che dallo studio porta alla Palapa. Parliamo ovviamente del rapporto tra la conduttrice Vladimir Luxuria e l'inviata dall'isola, Elenoire Casalegno. Complice probabilmente l'esordio assoluto di entrambe, la sintonia ha fatto fatica a sbocciare all'inizio con Vladimir Luxuria che più di una volta ha ribattuto alla Casalegno: "La conduttrice sono io!". È bastato questo per far parlare di "clima teso" all'interno di un reality che ha già le sue difficoltà con i concorrenti. Elenoire Casalegno, intervistata da Gente, ha però rassicurato tutti: "Non è sempre facile la comunicazione satellitare".

Le parole di Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno aveva chiamato Vladimir Luxuria in diretta: "Fossi in te, io domanderei a Joe perché è a quanto perplesso". E la replica stizzita di Luxuria: "Tesoro, decido io a chi chiedere le cose, che lo decidi tu? Ciao Elenoire! Chiudetemi il collegamento…". A Gente, la Casalegno ha chiarito:

Partendo dal presupposto che io sono qui a fare il mio lavoro e cerco di farlo al meglio, non è sempre facile la comunicazione satellitare. Le battute, la comicità, sono come la musica, hanno un ritmo, e se questo viene spezzato da pause, dal ritorno della voce, si perde un po’ il senso. Io sono in palapa con i naufraghi, quindi vedo e avverto cose che in studio non arrivano, per questo avevo suggerito di fare a Joe una domanda, non per sostituirmi al ruolo di Vladimir.

L'Isola dei Famosi perde i pezzi

Intanto, l'Isola dei Famosi continua a perdere pezzi. Dopo il caso Benigno che gli è costata l'espulsione, il ritiro di Francesca Bergesio e di Peppe Di Napoli, è arrivato anche il ritiro di Pietro Fanelli che alla fine non è riuscito a resistere, decidendo di rientrare a casa. Per adesso, c'è una dimostrazione generale di poca resistenza a parte quelli che sembrano favoriti ad arrivare fino in fondo: Joe Bastianich, Greta Zuccarello, Khady Gueye, Samuel Peron ed Edoardo Stoppa.