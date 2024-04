video suggerito

Francesca Bergesio rientrata in Italia con tutore e stampelle: come sta dopo l'infortunio all'Isola Francesca Bergesio si mostra su Instagram sorridente ma accompagnata da tutore e stampelle: dopo l'infortunio all'Isola dei Famosi è stata costretta ad abbandonare il gioco e rientrare in Italia. "Microfrattura alla tibia, per un mesetto dovrò stare a riposo" ha fatto sapere pochi giorni fa ai fan.

A cura di Gaia Martino

Francesca Bergesio è tornata a casa dopo l'infortunio all'Isola dei Famosi 2024 che l'ha costretta a ritirarsi. Non è un'edizione fortunata quella del reality in corso che ha perso, dall'inizio, già diversi concorrenti, e non per colpa del televoto. Tra questi anche Miss Italia 2023. Con una foto su Instagram si è mostrata sorridente, nonostante sia costretta a camminare con un tutore e le stampelle.

La foto di Francesca Bergesio rientrata in Italia

La Miss Italia 2023 è rientrata in Italia dopo la spiacevole disavventura all'Isola dei Famosi: durante la prima prova leader dello scorso 9 aprile si è fatta male ad un ginocchio ed è stata costretta a lasciare la spiaggia, in diretta, per un controllo medico. Il responso definitivo non è stato positivo: la naufraga ha dovuto lasciare il gioco pochi giorni dopo il suo inizio. Oggi si mostra su Instagram, dal divano di casa, con stampelle e tutore a carico, ma sorridente.

L'infortunio di Francesca Bergesio all'Isola

Dopo essersi fatta male in diretta, durante la prova leader, Francesca Bergesio è stata costretta ad abbandonare il reality. Su Instagram, pochi giorni dopo il ritiro, ha commentato la sua sfortunata avventura: "Sono un po’ fatalista (credo che mi aiuti a superare con lucidità i momenti più difficili) e quando le cose accadono preferisco prima subirle senza oppormi a loro e poi prenderle in mano per capire come gestirle al meglio. E qui doveva andare proprio così", ha scritto in un post. "Ho effettuato una risonanza magnetica che ha rilevato una microfrattura alla tibia e la prognosi dice che per un mesetto circa dovrò stare a riposo con la gamba senza fare sforzi. Ho dovuto abbandonare l’isola e sto cercando di accettare e metabolizzare la situazione anche se non è facile per niente. Una piccola vittoria l’ho già avuta decidendo di mettermi in gioco, a 19 anni sono partita con tante paure, tanti punti interrogativi ma anche con una voglia matta di sfidarmi e mostrarmi senza filtri per quella che sono, avrei tanto voluto continuare a farvi conoscere il mondo che ho dentro ma purtroppo non è possibile" ha continuato prima di concludere ringraziando i compagni di viaggio e i fan.