Peppe Di Napoli rientra in Italia, come sta dopo il ritiro dall’Isola: “Ho fatto una radiografia”

A cura di Gaia Martino

Peppe Di Napoli è rientrato in Italia, nella sua Napoli, e con un video pubblicato su Tik Tok ha fatto sapere ai fan e ai telespettatori dell'Isola dei Famosi di stare bene. Si è ritirato lo scorso 19 aprile dal reality a causa di "problemi fisici", aveva spiegato. Una volta a casa, ha eseguito un'ecografia all'anca: "Ho l'anca un po' spostata, ma tutto ok", le parole.

Le prime parole di Peppe Di Napoli rientrato in Italia

A poche ore dalla nuova puntata dell'Isola dei Famosi in programma per stasera, 22 aprile 2024, Peppe Di Napoli ha aggiornato i suoi profili social per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Con il lungomare di Napoli sullo sfondo, ha rassicurato i telespettatori spiegando di star bene. Queste le parole:

Buongiorno a tutti, sono tornato a casa. L'Honduras è bella, ma l'aria di Napoli mi ha già cambiato. L'anca tutto ok, stamattina ho fatto la radiografia, è un po' spostata, ma tutto ok. Il piede tutto ok. Grazie per avermi sostenuto, vi voglio bene. Napoli è la mia vita.

Il ritiro di Peppe Di Napoli dall'Isola dei Famosi

"Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma": con queste parole lo scorso venerdì pomeriggio Peppe Di Napoli ha comunicato ai telespettatori dell'Isola dei Famosi la sua decisione di ritirarsi. Aveva spiegato, inoltre, di essere stanco e arrivato al limite. Il suo ritiro ha costretto la produzione ad annullare nuovamente il televoto, come già capitato per la squalifica di Francesco Benigno. Quello di Peppe Di Napoli non è stato il primo ritiro per infortunio nel corso dell'Isola 2024: anche Tonia Romano e Francesca Bergesio sono state costrette a interrompere l'avventura in Honduras per problemi di salute.