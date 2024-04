video suggerito

Vladimir Luxuria zittisce Eleonoire Casalegno all'Isola dei famosi: "Decido io cosa chiedere" Momento di imbarazzo durante l'Isola dei famosi quando al conduttrice Vladimir Luxuria ha zittito l'inviata Elenoire Casalegno che le aveva suggerito di porre una domanda a Joe Bastianich nel tentativo di rendere più incalzante il ritmo della puntata.

A cura di Stefania Rocco

Momento di imbarazzo nella puntata dell’Isola dei famosi andata in onda giovedì 11 aprile. La conduttrice Vladimir Luxuria, alla sua prima esperienza dopo avere raccolto il testimone di Ilary Blasi, ha zittito in malo modo l’inviata Elenoire Casalegno che le aveva consigliato di rivolgere una domanda a Joe Bastianich per rendere più incalzante il ritmo della puntata. Un suggerimento che Luxuria non ha apprezzato e che l’ha spinta a intervenire a gamba tesa su Elenoire, interrompendo immediatamente ogni tentativo da parte della collega di suggerire una possibile svolta narrativa.

Che cosa ha detto Vladimir Luxuria a Elenoire Casalegno

Un istante prima che Luxuria, dallo studio dell’Isola a Milano, interrompesse il collegamento con la Palapa, Casalegno ha chiesto la parola. “Fossi in te domanderei a Joe perché è alquanto perplesso”, aveva suggerito educatamente. Un suggerimento comprensibile peraltro, perché avrebbe consentito al gioco di cavalcare una dinamica. Ma la conduttrice non ha apprezzato e ha risposto così all’inviata: “Tesoro, decido io a chi chiedere le cose. Che me lo dici tu? Ciao Elenoire”. Una caduta di stile diventata uno dei momenti più discussi della puntata da parte del pubblico sui social.

Luxuria conduce l’Isola dei famosi dopo l’uscita di Ilary Blasi

Vladimir Luxuria è alla sua prima esperienza da conduttrice dell’Isola dei famosi. La professionista ha preso il posto dell’uscente Ilary Blasi che aveva condotto il reality fino all’anno scorso, affiancata proprio da Luxuria nel ruolo di opinionista. E se lo scorso anno si vociferava sarebbe stato Enrico Papi a prendere il posto di Ilary – Papi aveva affiancato Luxuria nel ruolo di opinionista – la storia ha dimostrato che proprio a Vladimir è arrivata la proposta della rete di prendere il posto della presentatrice in carica. Ma l’avvicendamento al timone dell’Isola non avrebbe creato alcun problema tra le due. Lo ha dimostrato la decisione di Luxuria di cominciare la sua nuova avventura da timoniera salutando proprio la collega che l’aveva preceduta.