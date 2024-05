video suggerito

Tensione all’Isola 2024, il fuoco non si accende e scoppia la lite: “Questo machete fa ca**re” All’Isola dei famosi 2024 è bastata la difficoltà ad accendere il fuoco per scatenare nuove tensioni. Rosanna Lodi si è spazientita e Edoardo Franco l’ha invitata a darsi una calmata. Poi, lo scontro con Artur Dainese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Foto IPA

Continuano le tensioni all'Isola dei famosi 2024. Basta la prospettiva di non riuscire ad accendere il fuoco per scatenare nuove liti in particolare nella squadra rossa. I concorrenti hanno avuto un diverbio. Rosanna Lodi, sempre più insofferente, si è scontrata con Edoardo Franco e Artur Dainese. Più diplomatico Samuel Peron che ha provato a riportare la calma. Vediamo cosa è successo.

La difficoltà ad accendere il fuoco scatena la lite

Artur Dainese ha spiegato: "Ero un po' demotivato riguardo al fuoco. Faceva troppo caldo, mi sentivo peggio di prima". La più tesa di tutte è apparsa Rosanna Lodi, che si è messa ad armeggiare con il machete per cercare di tagliare dei legnetti e ha esclamato stizzita: "Questo machete fa ca**re". Edoardo Franco, infastidito da questo clima, ha invitato la concorrente a darsi una calmata: "Se abbiamo questo atteggiamento oggi perché non accendiamo il fuoco, domani sarà ancora peggio. Ho capito la questione del machete, ma è una ca**o di lamentela continua". Samuel Peron, in confessionale, ha commentato l'accaduto:

Gli screzi che ci sono stati stamattina erano anche per il fatto che tutti quanti eravamo infervorati dal fatto di accendere il fuoco. Eravamo preoccupati, perché non avendolo mai fatto, c'era la preoccupazione: ci riusciremo o non ci riusciremo?

Rosanna Lodi litiga anche con Artur Dainese

Rosanna Lodi ha ripreso ad armeggiare con i legnetti, cercando di capire quanto assottigliare la punta per usarli per accendere il fuoco. Artur Dainese, che ha già partecipato alla versione spagnola dell'Isola dei famosi, è intervenuto per spiegarle come fare: "Scusatemi se vi interrompo". Ma anche in questo caso, la naufraga si è spazientita. Gli ha consegnato il legnetto e si è allontanata. Poi, lo ha sfidato: "Perché non ci provi tu? Tutto quello che facciamo, ci stoppi, allora vai e provaci. Fallo se lo sai fare". Artur ha tagliato corto: "Vi sto dicendo come si fa di solito. Se non volete che vi aiuti, ditelo".