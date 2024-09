video suggerito

Battiti Live Compilation, i cantanti in scaletta nella puntata di lunedì 2 settembre e a che ora inizia su Canale 5 Lunedì 2 settembre in onda su Canale 5 Battiti Live Compilation con Alvin, Ilary Blasi e Rebecca Staffelli. L’evento ripropone il meglio delle serate di giugno e luglio a Molfetta e Otranto. Sul palco tantissimi artisti tra cui Annalisa, Fedez, Elodie, Mahmood, Geolier. Ecco la scaletta e gli orari della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stasera, lunedì 2 settembre, va in onda su Canale5 Battiti Live Compilation. A condurre l'evento che ripropone il meglio delle serate di Molfetta e Otranto dello scorso giugno e luglio, Alvin e Ilary Blasi con la partecipazione di Rebecca Staffelli. Sul palco tantissimi ospiti, tra cui Annalisa, Fedez, Elodie, Mahmood, Geolier. Gli artisti saranno accompagnati dal corpo di ballo formato da ex allievi della scuola di Amici. La regia è di Luigi Antonini. La puntata è la registrazione del concerto che si è tenuto lo scorso luglio, la location è quella del palco sul mare della piazza di Molfetta. Tuttavia, ci saranno anche delle esibizioni on the road.

La scaletta dei cantanti di Battiti Live Compilation

Vediamo l'elenco dei cantanti che si esibiranno nel corso della puntata di Battiti Live Compilation in onda lunedì 2 settembre 2024 alle ore 21:20 su Canale5. Non si sa con certezza l'ordine di esibizione dei cantanti perché potrebbe essere stato modificato in fase di montaggio, c'è però la certezza degli artisti che saliranno sul palco. Ecco di chi si tratta:

Achille Lauro,

Alessandra Amoroso,

Alfa,

Angelina Mango,

Anna,

Annalisa,

Arisa,

BigMama,

Blue,

Coma_Cose,

Elodie,

Emis Killa,

Emma,

Fedez,

Gabry Ponte,

Gaia,

Geolier,

Gianna Nannini,

Guè,

Holden,

Il Volo,

Irama,

Mahmood,

Mida,

Paola & Chiara,

Petit,

Renga e Nek,

Ricchi e Poveri,

Rose Villain,

Sarah,

Sophie and the Giants,

Tananai,

The Kolors,

Tony Effe

Dove vedere Battiti Live Compilation e a che ora

Battiti Live Compilation andrà in onda lunedì 2 settembre 2024 alle ore 21:20 su Canale5 e racconterà al pubblico il meglio delle serate di Molfetta e Otranto dello scorso luglio. L'evento non sarà quindi in diretta, ma è la registrazione di quanto avvenuto qualche mese fa. Sarà possibile assistere all'evento anche in streaming, collegandosi al sito Mediaset Infinity attraverso un proprio dispositivo, da computer, tablet, televisione. Oltre alle puntate on demand, disponibili subito dopo la messa in onda, gli utenti potranno accedere anche a contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage.