Ascolti tv lunedì 29 luglio: chi ha vinto tra Nero A Metà, Olimpiadi di Parigi e Battiti Live Gli ascolti tv di lunedì 29 luglio 2024: chi ha vinto tra Nero a metà su Rai 1, le Olimpiadi di Parigi 2024 su Rai 2 e Battiti Live su Canale5. Tutti i dati auditel della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La prima serata di ieri, lunedì 29 luglio 2024, ha offerto ai telespettatori film, sport, programmi di intrattenimento e approfondimento. Su Rai 1 sono andate in onda due nuove puntate (in replica) della serie tv Nero a metà, su Rai 2 invece la terza giornata delle Olimpiadi di Parigi. Canale 5 ha trasmesso la quarta puntata di Cornetto Battiti Live, il concerto evento che si svolge in Puglia condotto da Ilary Blasi e Alvin: ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Nero a metà, Rai2 con le Olimpiadi e Canale5 con Battiti Live

Rai 1 con le repliche di Nero a metà ieri sera, lunedì 29 luglio, ha tenuto incollati davanti allo schermo 1.188.000 telespettatori, share 9.27%. La terza giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024 che ha visto la seconda medaglia d'oro per l'Italia, conquistata da Thomas Ceccon nei 100 dorso uomini, vince anche la serata in termini di ascolti: è stata seguita da 4.130.000 spettatori pari ad uno share del 24.56 %. Il concerto evento Battiti Live con tanti artisti su Canale 5 ha intrattenuto, invece, 2.129.000 spettatori pari ad uno share del 17.36 %.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha registrato nella presentazione 550.000 telespettatori, 3.50% di share. Su Rete 4 il film Un'ottima annata ha ottenuto un netto di 589.000 telespettatori, share 4.21%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 905.000 telespettatori pari allo share del 5.71%. Su La7 PiazzaPulita 100 minuti – Perfette mai, in replica, ha ottenuto 392.000 telespettatori pari ad uno share del 2.49%. Su Tv8 il film 2012 è stato visto da 262.000 telespettatori, pari allo share del 2%. Su Nove il film Matilda sei mitica ha registrato 324.000 telespettatori pari ad uno share del 2.13%.