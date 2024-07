Ilary Blasi nel backstage di Batitti Live, sorpresa di una fan speciale e ‘incidente’ a fine serata

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 6 luglio Battiti Live 2024 ha fatto tappa a Otranto, in Puglia, per la penultima serata di questa edizione. Tanti gli ospiti musicali dell'evento, che si è tenuto in diretta dal fossato del Castello Aragonese: da Elettra Lamborghini ai Ricchi e Poveri, poi Arisa, Annalisa e tanti altri. A condurlo la coppia inedita formata da Alvin e Ilary Blasi. La conduttrice ha condiviso su Instagram alcuni momenti vissuti nel backstage della serata, dove ha ricevuto la sorpresa da parte di una fan speciale e avuto un piccolo ‘incidente' per via delle scarpe che indossava.

La sorpresa nel dietro le quinte di Battiti Live

Come si vede nelle storie condivise su Instagram, Ilary Blasi si è scatenata nel backstage di Battiti Live 2024 insieme al collega Alvin e a diversi membri dello staff. Nel corso della serata, la conduttrice ha anche ricevuto una sorpresa da parte di una fan molto speciale. Si tratta della piccola Isabel, la figlia minore avuta con l'ex marito Francesco Totti, dopo Christian e Chanel. La bambina, 8 anni, si è fatta trovare nel dietro le quinte per abbracciare e baciare la mamma, apparendo timida davanti agli occhi delle tante persone presenti. Poi si è scatenata con lei sulle note degli artisti che si esibivano sul palco.

‘L'incidente' di Ilary Blasi dopo la puntata

Finita la puntata, Ilary Blasi è tornata nel backstage e ha avuto un piccolo incidente. "Prigioniera delle scarpe", ha scritto su Instagram nel ricondividere una sua foto tra le storie della serata. La conduttrice è stata aiutata da alcune persone del suo staff dopo aver passato tutta la sera in piedi su tacchi altissimi (un paio di decollete oro) ed essersi fatta male, tanto da non riuscire a camminare e aver bisogno di un piccolo aiuto per liberarsi.