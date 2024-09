La truffatrice Anna Sorokin a Ballando con le stelle USA: parteciperà con la cavigliera elettronica

video suggerito

Anna Sorokin, la falsa ereditiera accusata per furto e rapina, sarà una delle protagoniste di Ballando con le stelle USA. Nella foto di promozione si mostra in abito da sera scintillante e cavigliera elettronica, un "accessorio" che indossa dal 2022, anno in cui venne condannata agli arresti domiciliari. Il programma andrà in onda il 17 settembre su Abc e Disney +: "Può viaggiare entro 112 km dalla sua abitazione e ovunque nei cinque distretti di New York City" spiega Juda Engelmayer, il suo portavoce. Una condizione che le permette, dunque, di partecipare alla trasmissione.

Anna Sorokin a Ballando con le stelle USA

Nel comunicato in cui si annuncia la sua partecipazione a Ballando con le stelle USA, Anna Sorokin viene presentata come l'"artista della truffa", mentre sul sito dell'emittente televisiva viene definita la "nota fashonista dalla cavigliera elettronica". La nuova concorrente del programma gareggerà al fianco di personaggi come Tori Spelling o la star NBA Dwight Howard ma, a differenza loro, ballerà affrontando una sfida in più: indossare il dispositivo elettronico di sicurezza. È alla sua caviglia da quando nell'ottobre del 2022 è passata agli arresti domiciliari, tre anni prima era stata condannata a dodici anni di carcere per truffa, furto aggravato e altri sei capi d'imputazione. La sua storia aveva ispirato la serie Netflix Inventing Anna.

Inventing Anna: la storia vera della truffatrice Anna "Delvey" Sorokin

L'11 febbraio del 2022 era stata rilasciata su Netflix la serie Inventing Anna, composta da dieci puntate in cui si racconta la storia di Anna Sorkin (conosciuta con lo pseudonimo Anna Delvey). La donna, nata in Russia nel 1991, si trasferì a New York nel 2016. Nella grande mela iniziò a frequentare hotel e ristoranti di lusso, facendosi passare per una ricca ereditiera tedesca e riuscendo ad ottenere prestiti dalle banche e ingannando anche l'alta società.