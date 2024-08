video suggerito

Arrestata la pornostar Kendra Sunderland per possesso di sostanze stupefacenti: "Non sono una criminale" Arrestata la pornostar Kendra Sunderland. A farlo sapere il sito americano Tmz. La 29enne, attrice di film per adulti, è stata fermata per possesso illegale di sostanze stupefacenti. "Mi è stato consigliato di non dire nulla, sto cercando di non incriminarmi ulteriormente", ha raccontato.

A cura di Elisabetta Murina

Il motivo dell'arresto di Kendra Sunderland

Secondo il sito americano, Sunderland è stata fermata nella giornata di giovedì 1 agosto poco dopo mezzogiorno nella contea di Montgomery, in Arizona. Il motivo dell'arresto è possesso illegale di sostanza stupefacente che, secondo i documenti ottenuti da TMZ, sarebbe la marijuana. "Mi è stato consigliato di non dire nulla. Sto cercando di non incriminarmi ulteriormente. So solo che non sono una criminale, sono solo una sballata", ha spiegato a TMZ a proposito del suo arresto.

Chi è Kendra Sunderland, attrice di film per adulti che vive a Las Vegas

Stando alle informazioni che si hanno su di lei, Kendra Sunderland ha 29 anni e vive in Nevada, dove chi ha compiuto 21 anni può possedere legalmente fino a circa 70 grammi di cannabis in una residenza privata. Tuttavia, dove è stata fermata l'attrice, il possesso è ancora fortemente illegale. La ragazza ha avviato una carriera nel mondo dei film per adulti e recentemente si è trasferita a Las Vegas. Sui social ha un seguito piuttosto ampio e conta circa 800mila follower. Oltre alla dichiarazione rilasciata a TMZ, non ha commentato pubblicamente sui social la notizia dell'arresto. Pare che sia stata rilasciata dopo aver pagato una cauzione di mille dollari, anche se il mese prossimo dovrà presentarsi al tribunale della contea di Conroe.