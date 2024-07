video suggerito

È morta Erica Ash, l’attrice di Scary Movie aveva 46 anni ed era malata di cancro È morta Erica Ash, attrice nota per i suoi ruoli nel film Scary Movie 5 e Survivor’s Remorse. Aveva 46 anni. Stando a quanto riporta TMZ, la donna era malata di cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta Erica Ash, attrice nota per i suoi ruoli nel film Scary Movie 5 e Survivor's Remorse. Aveva 46 anni. A darne notizia la madre Diann. Stando a quanto riporta TMZ, la donna era malata di cancro al seno.

L'annuncio della scomparsa

"Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa della nostra amata figlia, sorella e amica Erica Chantal Ash", ha detto Diann Ash al sito americano dando la notizia della morte della figlia Erica. La donna aveva 46 anni e da tempo stava combattendo contro un cancro al seno. "Erica era una donna straordinaria e un'intrattenitrice di talento che ha toccato innumerevoli vite con il suo arguto ingegno, il suo umorismo e la sua genuina gioia di vivere. Il suo ricordo vivrà eternamente nei nostri cuori", ha continuato la donna. La famiglia dell'attrice ha chiesto che eventuali donazioni vengano effettuate a un'associazione che si occupa di ricerca contro il cancro al seno.

La carriera di Erica Ash

Nata il 19 settembre 1977 in Florida, Ash ha vissuto per alcuni anni anche in Germania, dal momento che entrambi i genitori facevano parte dell'esercito e spesso si spostavano per lavoro. L'attrice ha iniziato la sua carriera nel 2006 come ospite fissa del programma The Big Gay Sketch Show. Negli anni successivi è poi arrivata sul grande schermo, recitando in diversi film di successi. Tra questi Scary Movie 5, il quinto capitolo della saga, dove ha interpretato il ruolo di Kendra Brooks. Si ricordando anche i ruoli nella serie parodia Real Husbands of Hollywoo con Kevin Hart, Duane Martin, Nick Cannon, in cui ha recitato per tre anni, dal 2013 al 2016. In quel periodo ha preso parte anche alle quattro stagioni di Survivor's Remorse , al fianco di Jessie T. Usher, Tichina Arnold e Mike Epps.