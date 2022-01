Il figlio di Michael Madsen è morto all’età di 26 anni per sospetto suicidio Hudson Madsen, figlio dell’attore Michael Madsen e figlioccio di Quentin Tarantino, è stato trovato morto per una ferita d’arma da fuoco. Aveva 26 anni e l’ipotesi è quella di suicidio.

A cura di Elisabetta Murina

Hudson Madsen, figlio dell'attore Michael Madsen e figlioccio di Quentin Tarantino, è morto all'età di 26 anni per un colpo di arma da fuoco, probabilmente auto-inflitta. A riportarlo è il tabloid inglese The Sun. Il corpo del ragazzo è stato trovato il 24 gennaio sull'isola di Oahu, nelle Hawaii. L'ipotesi è quella di suicidio, anche se non è ancora confermato il giorno del decesso.

Hudson Madsen potrebbe essersi tolto la vita

"Posso confermare che Hudson Lee Madsen, 26 anni, è morto per un colpo d'arma da fuoco in un sospetto suicidio", ha riferito un portavoce del medico legale di Honolulu, Hawaii. Il 26enne si è probabilmente tolto la vita usando un'arma da fuoco, ma le cause del decesso sono ancora un mistero. La famiglia piange la sua scomparsa, come ha riferito un loro rappresentate a The Blast: "Abbiamo il cuore spezzato e siamo sopraffatti per la perdita di Hudson. Il suo ricorso sarà vivo in tutti coloro che lo conoscevano e amavano".

Chi era Hudson Madsen

Hudson e la moglie Carlie

Hudson Madsen aveva 26 anni e viveva insieme alla moglie Carlie a Wahiawa, stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook. Da alcuni scatti pubblicati sui social pare avesse prestato servizio nell'esercito americano, passando un periodo a Kabul, in Afghanistan. Il padre è Michael Madsen, noto per i suoi ruoli in Kill Bill e Le Iene, dove ha collaborato a stretto contatto con il regista Quentin Tarantino, motivo per cui Hudson era considerato il suo figlioccio. Oltre a questo, l'attore è divenuto celebre anche per le sue interpretazioni in Thelma, Louise e Donnie Brasco. La madre è DeAnna Morgan, terza moglie di Madsen.