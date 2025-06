Alice Campello: “Con Morata ci sono stati momenti di odio, eravamo due persone che non stavano bene”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Alvaro Morata ha ripercorso la sua carriera e il periodo buio vissuto negli ultimi anni nel documentario Morata: no sabes quien soy (Morata: non sai chi sono). Il calciatore si è messo a nudo e ha spiegato come ha affrontato la depressione, che l'ha portato a riflettere se valesse o meno la pena continuare a indossare la maglia della nazionale spagnola. Il periodo difficile vissuto nel calcio ha influito anche nel rapporto con la moglie Alice Campello: i due si sono lasciati nell'estate del 2024, per poi tornare insieme a qualche mese di distanza più forti e consapevoli di prima.

Il periodo buio di Alvaro Morata: "Avevo pensieri orribili e autolesionisti"

Nel documentario, Alvaro Morata racconta una fase delicata della sua vita, quella in cui ha sofferto di depressione. "Avevo paura di tutto, avevo pensieri orribili, autolesionisti", ha spiegato il calciatore, soffermandosi su quando riceveva insulti e fischi per i suoi errori con la nazionale spagnola e chiedendosi se valesse davvero indossare quella maglia. "La tua mente ti suggerisce qualsiasi cosa pur di evitarti ciò che ti fa soffrire. Era come se fossi in una stanza buia, dove tutti mi fissavano. La mia testa mi mandava continuamente segnali, messaggi e voci che mi dicevano cose orribili", ha ricordato, come riporta El Mundo. Ad aiutarlo a uscire da quel momento di difficoltà sono stati anche i farmaci, che hanno rappresentato una componente importante verso la guarigione: "Senti dolore alle gambe, il petto si stringe e l’aria non ti entra in gola. Senti una grande pressione al petto, come se ti mancasse il respiro. Non so se avrei potuto giocare senza farmaci".

La rottura tra Morata e Campello e il riavvicinamento

Il periodo difficile di Morata ha influito anche nel rapporto con la moglie Alice Campello, portando i due ad attraversare un momento di profonda crisi. Nell'estate del 2024, la coppia ha infatti annunciato di aver preso strade separate, pur continuando a mettere i figli al primo posto. "Non ero felice con me stessa e lui non era felice con sé stesso. Come si può stare bene con qualcuno se non riesci a dare il meglio di te? Riesci solo a dare cose negative, è normale che ci si scontri, non è sano", ha spiegato l'influencer. E ha poi precisato: "Non penso che ci sia stata una crisi dovuta alla mancanza d’amore, ma piuttosto due persone che non stavano bene. Ci sono stati momenti di odio profondo e altri migliori, ma quando la rabbia passa, vince sempre l’amore". Nel gennaio di quest'anno hanno annunciato di essere tornati insieme.