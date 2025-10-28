Gossip
video suggerito
video suggerito

Alessia Marcuzzi: “In amore ho tradito ma sono leale: se mento, si capisce e subito”

Alessia Marcuzzi ammette di non essere stata sempre fedele sul piano sentimentale. La conduttrice, tuttavia, non ha fatto i nomi degli ex compagni che avrebbe tradito. Solo in un’occasione è stata accusata pubblicamente: fu Belén Rodriguez a confermare il presunto flirt con Stefano De Martino.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Stefania Rocco
88 CONDIVISIONI
Immagine

Alessia Marcuzzi ammette di non essere sempre stata fedele sentimentalmente. La conduttrice, prossimamente in onda su Amazon Prime con la prima edizione italiana del reality The Traitors, ha raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni di essersi in alcuni casi lasciata andare a tradimenti, più in amore che in amicizia. Ha precisato però che ogni episodio si è concluso sempre allo stesso modo: con la fine della sua storia principale.

Faccio parte della categoria che, se tradisce, è perché c’è un problema: finisco la storia vecchia e inizio quella nuova. Nelle amicizie non l’ho mai fatto”, ha spiegato. Ha aggiunto inoltre che le sarebbe difficile mantenere a lungo un segreto: “Sono leale, anche perché faccio molta fatica a non lasciar trasparire le emozioni sul mio viso. Se sto dicendo una bugia, si vede subito: divento rossa e mi viene da ridere”.

Le accuse di Belén Rodriguez sul presunto flirt con Stefano De Martino

Marcuzzi non ha mai raccontato o commentato pubblicamente un tradimento né rivelato i nomi degli ex compagni coinvolti. A farlo, pochi anni fa, fu Belén Rodriguez, che su Instagram confermò un’indiscrezione secondo cui Marcuzzi e il suo ex marito Stefano De Martino avrebbero avuto un flirt mentre la conduttrice era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi. All’epoca, i protagonisti della vicenda smentirono tutto e minacciarono querele. Qualche anno dopo, Rodriguez ha raccontato la sua versione della storia, modificando quanto detto in precedenza.

Leggi anche
Accusano Martina De Ioannon di aver tradito Ciro Solimeno, lei interviene e fa chiarezza: "Nessuno ha le corna"

La separazione da Paolo Calabresi Marconi

Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato ufficialmente la separazione nel settembre 2022, con un comunicato congiunto che ribadiva stima e affetto reciproci. Le prime voci su un legame tra Alessia e De Martino risalgono invece al 2020, quando iniziarono a circolare indiscrezioni su una simpatia tra i due. Nel luglio dello stesso anno, Rodriguez intervenne pubblicamente per difendere il marito, negare il tradimento e ribadire la stima nei confronti di Alessia. Quattro anni dopo, la showgirl argentina ha fornito una versione differente dei fatti.

Gossip
88 CONDIVISIONI
Immagine
Anteprima
BELVE
2025
Isabella Rossellini: “Single da 25 anni, l’unico amore è stato David Lynch. A 16 anni subii un abuso”
Rita De Crescenzo: "Violentata da tre ragazzi. Ho vissuto 30 anni di droga e psicofarmaci"
Belén Rodriguez: "Esperienze con donne, ma mi piace il manzo. Sono manesca, De Martino ne ha prese di più"
Le ospiti delle prima puntata di Belve: Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e De Crescenzo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views