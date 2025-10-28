Alessia Marcuzzi: “In amore ho tradito ma sono leale: se mento, si capisce e subito”

Alessia Marcuzzi ammette di non essere stata sempre fedele sul piano sentimentale. La conduttrice, tuttavia, non ha fatto i nomi degli ex compagni che avrebbe tradito. Solo in un’occasione è stata accusata pubblicamente: fu Belén Rodriguez a confermare il presunto flirt con Stefano De Martino.

Alessia Marcuzzi ammette di non essere sempre stata fedele sentimentalmente. La conduttrice, prossimamente in onda su Amazon Prime con la prima edizione italiana del reality The Traitors, ha raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni di essersi in alcuni casi lasciata andare a tradimenti, più in amore che in amicizia. Ha precisato però che ogni episodio si è concluso sempre allo stesso modo: con la fine della sua storia principale.

“Faccio parte della categoria che, se tradisce, è perché c’è un problema: finisco la storia vecchia e inizio quella nuova. Nelle amicizie non l’ho mai fatto”, ha spiegato. Ha aggiunto inoltre che le sarebbe difficile mantenere a lungo un segreto: “Sono leale, anche perché faccio molta fatica a non lasciar trasparire le emozioni sul mio viso. Se sto dicendo una bugia, si vede subito: divento rossa e mi viene da ridere”.

Le accuse di Belén Rodriguez sul presunto flirt con Stefano De Martino

Marcuzzi non ha mai raccontato o commentato pubblicamente un tradimento né rivelato i nomi degli ex compagni coinvolti. A farlo, pochi anni fa, fu Belén Rodriguez, che su Instagram confermò un’indiscrezione secondo cui Marcuzzi e il suo ex marito Stefano De Martino avrebbero avuto un flirt mentre la conduttrice era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi. All’epoca, i protagonisti della vicenda smentirono tutto e minacciarono querele. Qualche anno dopo, Rodriguez ha raccontato la sua versione della storia, modificando quanto detto in precedenza.

La separazione da Paolo Calabresi Marconi

Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato ufficialmente la separazione nel settembre 2022, con un comunicato congiunto che ribadiva stima e affetto reciproci. Le prime voci su un legame tra Alessia e De Martino risalgono invece al 2020, quando iniziarono a circolare indiscrezioni su una simpatia tra i due. Nel luglio dello stesso anno, Rodriguez intervenne pubblicamente per difendere il marito, negare il tradimento e ribadire la stima nei confronti di Alessia. Quattro anni dopo, la showgirl argentina ha fornito una versione differente dei fatti.