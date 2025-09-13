Stefano Corti: “Minacciato su Whatsapp, quest’uomo sa dove vivono Bianca Atzei e i miei figli”

Un episodio inquietante ha scosso Stefano Corti, storico inviato de Le Iene. Il giornalista ha ricevuto minacce dirette tramite WhatsApp da un individuo che si presenta come un veterano della guerra in Cecenia, escalation che lo ha spinto a rendere pubblico l'accaduto attraverso un video su Instagram. "Sa dove vivono la mia compagna Bianca Atzei e i miei figli, temo per loro", ha dichiarato impaurito in un video Instagram. Corti ha avuto dalla cantante il secondo figlio Noa Alexander, nato nel gennaio 2023, e prima di lui era padre già di Gabriele, che oggi ha 17 anni.

"Ho ricevuto una foto da un numero anonimo su WhatsApp con la didascalia ‘che bella famiglia‘", racconta Corti nel video pubblicato sui social. Un messaggio apparentemente innocuo che si è trasformato rapidamente in qualcosa di molto più sinistro. Da quella prima comunicazione è partita una conversazione sempre più minacciosa, durante la quale l'interlocutore ha fatto riferimenti diretti al lavoro dell'inviato a Le Iene. La situazione si è aggravata quando l'uomo ha inviato a Corti le visure catastali sue e della moglie, dimostrando di essere riuscito a reperire informazioni personali dettagliate sulla famiglia del giornalista.

Stefano Corti con la compagna Bianca Atzei

L'aspetto che più ha colpito e preoccupato Stefano Corti è stato il coinvolgimento della sua famiglia nelle minacce. "Un conto è mettere in mezzo me, un conto è la mia famiglia", ha dichiarato l'inviato, sottolineando come in dieci anni di carriera a Le Iene non gli fosse mai capitata una situazione simile. Nel video pubblicato su Instagram, Corti ha mostrato integralmente la conversazione WhatsApp, rendendo visibili i messaggi intimidatori ricevuti dall'anonimo interlocutore.

Le frasi utilizzate dal misterioso individuo sono state particolarmente inquietanti. "Si guadagna bene con le interviste in giro per il mondo", uno dei messaggi più diretti ricevuti da Corti, chiaramente riferito alla sua attività professionale. Ma è stata la successiva autodefinizione dell'uomo a rendere la situazione ancora più preoccupante: "Amico vengo dalla guerra in Cecenia". Il presunto veterano ha poi proposto un incontro fisico "dopo il confine con la Croazia", continuando a mantenere un tono minaccioso per tutta la durata della conversazione.