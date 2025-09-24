Giovanni Terzi parla delle minacce a lui e Simona Ventura, gli audio dello stalker: “Presto sarete morti”

Giovanni Terzi ospite in tv ha parlato delle minacce che lui e Simona Ventura ricevono da circa tre anni. Con Gianluigi Nuzzi ha fatto ascoltare il contenuto degli audio che riceve ogni giorno e che contengono offese e minacce, soprattutto alla moglie. “Credo nella giustizia e nel lavoro della polizia postale”.

Giovanni Terzi ospite di Dentro la notizia ha parlato dei numerosi messaggi ricevuti da un uomo che, da circa tre anni, minaccia lui e la moglie, Simona Ventura, di morte. Con il conduttore Gianluigi Nuzzi ha riascoltato alcuni audio ricevuti dallo stalker che una settimana fa ha denunciato e che la polizia postale ha individuato nelle ultime ore.

Il racconto di Giovanni Terzi

"Una persona da tre anni mi manda messaggi sul mio profilo Instagram, in direct, con toni pesanti e offese. Con più di 200 messaggi vocali penso si può parlare di stalking" ha dichiarato Giovanni Terzi ospite dello studio di Gianluigi Nuzzi. Nuovi messaggi sono arrivati anche durante la sua ospitata in tv, a Dentro la Notizia: "Ora mi sta inviando dei messaggi, è offeso perché la polizia postale lo ha individuato e mi sta minacciando". Tutto è iniziato tre anni fa, quando Terzi si è accorto di avere numerosi messaggi non letti in direct, la chat privata di Instagram. "Mi accorsi che c'erano tanti messaggi dallo stesso account, messaggi legati a Simona, parlava di "donna di Satana che deve morire". Poi ha iniziato a minacciarci di morte. Segnalammo, si fermò per qualche mese, poi ha ripreso". Gianluigi Nuzzi ha poi trasmesso alcuni audio inviati dall'uomo in questione che, stando alle sue parole e alle sue minacce, sembrerebbe infuriato con Simona Ventura perché responsabile del suo presunto fallimento.

Il contenuto degli audio e le minacce a Simona Ventura

Gianluigi Nuzzi ha trasmesso alcuni audio ricevuti da Giovanni Terzi dallo stalker che, dopo tre anni, ha denunciato. I messaggi vocali registrati dall'uomo contengono numerose minacce a Simona Ventura: "Si ricordi quella pu**ana di Simona Ventura, pu**ana, psicopatica assassina". Poi ancora: "Vai a piangere in procura, ma presto o tardi sarete tutti morti. Se lo faccia dire da un disoccupato laureato a cui hanno tolto tutto. Posso andare ad ammazzarla, è solo una bamboccia di merda. Insoddisfatta del suo peccato mortale, ha rovinato l'essere umano, lei e tutti i suoi collaboratori. Dentro di me c'è sete di ucciderla. Spero che muoia prima di me". Audio e parole agghiaccianti che hanno spinto Giovanni Terzi e Simona Ventura a denunciare l'utente Instagram in questione.

"Simona è colpita da questa cosa, come lo sono io. Abbiamo voluto denunciare dopo tre anni perché dopo averlo avvisato, non si è fermato. Credo nella giustizia e nel lavoro della polizia postale. Simona, appena ha sentito le note ha detto "Se lo vedo gli do due sberle". Non c'è quel tipo di preoccupazione, nessuno immagina che un essere umano che non conosce possa arrivare a tanto. Ma in questa cosa ho capito la voce di tante persone che dicono "ma tanto non mi succede niente" ha concluso il giornalista.