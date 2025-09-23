Giovanni Terzi pubblica gli audio dello stalker che ha minacciato di morte lui e Simona Ventura: “Denunciato”
Giovanni Terzi ha pubblicato su Instagram alcuni audio di un uomo che, da almeno tre anni, minaccia di morte lui e la moglie Simona Ventura. Il giornalista ha dichiarato di aver sporto denuncia. Lo sconosciuto mandava messaggi minatori e insulti alla coppia che aveva cercato, già in passato, di mettere fine a questa spiacevole circostanza.
La denuncia dello stalker di Giovanni Terzi e Simona Ventura
Terzi pubblica degli audio piuttosto inquietanti in cui quest'uomo, il cui accento piuttosto marcato sembra appartenere al Sud Italia, rivolge parole terribili al giornalista chiamandolo "farabutto" e augurandogli la morte, passando poi a Simona Ventura che definisce una "lurida figlia di Satana" e la accusa di aver rovinato il prossimo, di vivere una vita nella menzogna e ancora dice della conduttrice "una persona egoista con bassi valori morali".
Il tenore dei messaggi ha raggiunto una gravità estrema, negli anni si sono accumulate minacce che, fortunatamente, non si sono mai tramutate in attacchi veri e propri, ma che hanno turbato la tranquillità dei due notissimi volti tv. La coppia, infatti, si è trovata a dover fronteggiare un vero e proprio stalker che in tre anni si è accanito su di loro, non lasciandogli tregua. Questa storia, però, sembra si stia avviando ad una risoluzione, come è lo stesso Terzi a raccontare pubblicando su Instagram quello che ha tutta l'aria di essere un messaggio liberatorio e di speranza, in cui spera che finalmente le forze dell'ordine possano aiutare lui e la moglie a trovare il colpevole di questi attacchi gratuiti e violenti:
Denunciato. Adesso grazie alle fantastiche professionalità della Polizia Postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia. Sono 3 anni che minacci di morte me e Simona. Tre anni in cui hai detto (mandandomi messaggi in privato) le peggio cose. Adesso basta. Che la giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili, denunciate. Non abbiate mai paura.