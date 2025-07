Jason Momoa completamente senza barba, ma dietro la rasatura c’è un altro significato

Jason Momoa si libera della sua folta barba, come mostra in un video in cui si riprende nell’atto della rasatura. Una cosa che non faceva da ben sei anni, ma dietro a questo gesto c’è però una motivazione.

Alcuni attori sono diventati iconici anche per il loro aspetto che, ormai, rappresenta quasi un segno di riconoscimento, qualcosa di distintivo. Ad esempio, Jason Momoa è uno di quegli interpreti riconoscibili, non solo per la sua stazza, ma anche per i lunghi capelli mossi che porta sulle spalle e una folta barba a completare il look. In un video pubblicato sui social, però, si vede l'attore intento a radersi, cambiando totalmente il suo aspetto, anche se dietro a questo gesto c'è dell'altro.

Il momento della rasatura

In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Jason Momoa si mostra ai suoi followers, circa 17 milioni, nell'atto di radersi il viso, togliendo completamente la barba. "Non mi radevo da sei anni" scrive l'attore che pezzo dopo pezzo commenta la sua immagine riflessa nello specchio e dice: "Dio mio, lo odio". Insomma non deve essere stato facile per il divo hollywoodiano cambiare aspetto da un momento all'altro, sebbene il video che ha generato non poco scalpore, è associato anche ad una campagna relativa all'azienda di sua proprietà che produce acqua imbottigliata in maniera sostenibile. Un modo per divulgare un messaggio importante, come quello della sostenibilità dell'ambiente, anche attraverso i più piccoli gesti, come appunto quello di acquistare l'acqua.

Jason Momoa tra cinema e serie TV

Non è solo questione di marketing, però. La rasatura, infatti, è preliminare alle riprese del nuovo film di Dune, in cui compare sin dal primo capitolo. Uno dei titoli più ambiziosi degli ultimi anni che, infatti, ha attirato l'attenzione non solo degli appassionati del genere. In questi mesi, inoltre, è impegnato nella presentazione della serie Chief of War di cui è tra i protagonisti, che però sarà disponibile su Apple TV+ dal 1° agosto, ch racconta le guerre che hanno interessato le Hawaii nel XVIII secolo e la conseguente unificazione dell'isole, attraverso la popolazione indigena.