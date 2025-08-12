Arriva il film sul giovane Rambo: ecco chi sarà l’attore che interpreterà il ruolo che fu di Sylvester Stallone

L'universo di John Rambo sta per espandersi con una nuova, ambiziosa produzione che promette di esplorare le origini del leggendario soldato interpretato per decenni da Sylvester Stallone. Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Noah Centineo è stato scelto per interpretare il protagonista in John Rambo, un prequel che racconterà la genesi dell'iconico personaggio durante il conflitto vietnamita.

Un cast e una regia di primo piano

Alla regia del progetto è stato chiamato Jalmari Helander, il filmmaker finlandese che ha conquistato critica e pubblico con Sisu, il thriller d'azione ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. La sceneggiatura porta la firma del duo Rory Haines e Sohrab Noshirvani, mentre le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2026 in Thailandia, location che offrirà l'ambientazione perfetta per ricreare l'atmosfera della guerra del Vietnam. Per Noah Centineo, reduce dai successi di A tutti i ragazzi di cui mi sono innamorata su Netflix e della serie The Recruit, questo ruolo rappresenta un'opportunità straordinaria per consolidare la propria posizione tra le star emergenti di Hollywood. L'attore ha già in programma un altro progetto ad alto profilo: interpreterà Ken Masters nell'adattamento live-action di Street Fighter, diretto da Kitao Sakurai e con Jason Momoa nel cast.

L'origine di un'icona del cinema d'azione

Sebbene la trama rimanga ancora avvolta dal mistero, il film si concentrerà sui primi anni di servizio militare di John Rambo, esplorando come il giovane soldato sia diventato il veterano dei Berretti Verdi che conosciamo. Il personaggio, nato dalla penna di David Morell nel romanzo Primo sangue, ha generato un franchise che ha incassato oltre 800 milioni di dollari a livello mondiale attraverso cinque pellicole. L'ultimo capitolo, Rambo – Last Blood del 2019, ha portato nelle casse 92 milioni di dollari, dimostrando che l'interesse del pubblico per il personaggio rimane vivo nonostante i decenni trascorsi dal debutto cinematografico del 1982.