The Rock pronto per gli Oscar: il suo film The Smashing Machine riceve 15 minuti d’applausi a Venezia

Negli Stati Uniti hanno le idee chiare. Il nuovo film The Smashing Machine, accolto da 15 minuti di applausi alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, potrebbe proiettare Dwayne Johnson, alias The Rock, verso la corsa alla prossima statuetta. Non sembra un'eresia, infatti, lanciare il suo nome come miglior attore protagonista per gli Oscar 2026. Negli States, c'è Variety che suona la fanfara: "È pronto per gli Oscar".

L'emozione di Dwayne Johnson

L'attore cinquantatreenne, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per i grandi film di "cassetta", ha mostrato un volto completamente inedito nel film diretto da Benny Safdie. Irriconoscibile sotto chili di protesi, Johnson interpreta Mark Kerr, campione UFC degli anni Novanta tormentato dai suoi demoni interiori. Lui sembra consapevole della sua prova al punto che ha spiegato in conferenza stampa di presentazione di "essere in un momento della vita e della carriera" giusto per "spingermi dove non sono ancora arrivato". Nel cast anche Emily Blunt, nel ruolo di Dawn Staples, fidanzata di Kerr.

Dwayne Johnson con Mark Kerr a Venezia. Il film è ispirato alla vita del wrestler.

Applausi e commozione in sala

La sua interpretazione di Mark Kerr rappresenta una svolta artistica per un attore che ha costruito la sua fortuna sul wrestling e sui film d'azione. In sala, i quindici minuti di applausi hanno commosso non solo Dwayne Johnson ma anche lo stesso regista, Benny Safdie. La presenza di Mark Kerr in persona alla proiezione ha aggiunto un ulteriore strato emotivo alla serata. Vedere il vero lottatore commuoversi mentre scorrevano i titoli di coda ha reso ancora più potente l'impatto di un film che promette di ridefinire la carriera di Dwayne Johnson e di lanciarlo verso nuovi territori artistici.

The Smashing Machine arriverà nelle sale americane il prossimo novembre. In Italia potrebbe arrivare proprio nello stesso periodo.