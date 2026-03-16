Valentina Merli unica italiana vincitrice dell’Oscar 2026: “Italia assente, sostenga di più il cinema”

“In Francia ti senti più ascoltato” ed è proprio lì che Valentina Merli ha costruito la sua carriera nel cinema. Lei era l’unica candidata italiana e ha vinto l’Oscar 2026 per il miglior cortometraggio: “Sono stata travolta dall’affetto, sono davvero commossa”.

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Valentina Merli è l'unica italiana che ha vinto l'Oscar 2026. La produttrice bolognese che vive in Francia ha vinto il premio come miglior cortometraggio per "Two People Exchanging Saliva". È salita sul palco con i registi Alexandre Singh e Natalie Musteata che hanno spiegato che con il cortometraggio che hanno definito "strano e queer" intendevano incentivare la riscoperta di un'intimità in un mondo ormai irrimediabilmente freddo.

La reazione di Valentina Merli alla vittoria. Come dicevamo, la produttrice è stata l'unica italiana ad aggiudicarsi l'Oscar quest'anno. Era anche l'unica candidata. Raggiunta dall'Ansa, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il prestigioso premio vinto. Non ha più intenzione di mollare la statuetta: "Questa statuetta è pesante, ma me la sento bene in mano, non la mollo più, nemmeno per un momento". Dopo l'annuncio del premio che le è stato assegnato, è stata travolta dai messaggi e dalle chiamate dei suoi cari. Ha ricevuto ben 259 messaggi: "Sono stata travolta dall'affetto, sono davvero commossa". La prima telefonata è stata al marito e ai due figli che vivono in Francia con lei: "Ancora non ci credo, è un sogno". Dopo l'entusiasmo e la commozione, è il momento di una riflessione sull'assenza dell'Italia agli Oscar 2026:

Mi dispiace che l'Italia sia assente. Eppure abbiamo una tradizione così solida e ammirata in tutto il mondo. Abbiamo registi, attori e tecnici fantastici. Penso che il cinema – come tutta la cultura – non sia abbastanza sostenuto in Italia. In Francia ti senti più ascoltato, accompagnato. Con il giusto supporto, il cinema crea un ritorno economico. Della cultura si mangia eccome. Come vorrei lavorare di più con italiani!

Valentina Merli durante la consegna del Premio Oscar 2026

Chi è Valentina Merli, unica italiana che ha vinto l'Oscar 2026. Valentina Merli ha 53 anni ed è italianissima. È nata a Bologna e ha studiato giurisprudenza. Nel 1999, la decisione di cambiare completamente vita. Ha mollato l'Italia e si è trasferita in Francia, precisamente a Parigi, prendendo la cittadinanza francese: "Ma mi sento straitaliana, strabolognese". Si è accostata al mondo del cinema. Inizialmente si occupava di vendere i diritti. Sei anni fa, mentre il mondo affrontava la pandemia, Valentina Merli ha avuto il coraggio di lanciarsi in un'altra impresa. Ha fondato con l'argentina Violeta Kreimer, la casa di produzione Misia Films, con la quale hanno poi prodotto il cortometraggio "Two People Exchanging Saliva" che racconta di un mondo distopico in cui baciarsi è considerato un reato punibile con la morte.