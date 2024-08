video suggerito

Angelina Jolie sul red carpet a Venezia saluta un fan disabile, lui: “Era felice di vedermi” Alla Mostra del Cinema di Venezia Angelina Jolie ha incontrato Pasquale Esposito, un suo fan affetto da osteogenesi imperfetta. Al Corriere l’uomo ha raccontato cosa le ha detto l’attrice statunitense quando si è inginocchiata per salutarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Angelina Jolie è stata la protagonista del secondo appuntamento sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. L'attrice è approdata al Lido per la presentazione di Maria, il film biopic dedicato a Maria Callas, da lei interpretata. Sul tappeto rosso, tra fotografi e colleghi, ha salutato anche Pasquale Esposito, un suo fan affetto da osteogenesi imperfetta, una malattia genetica rara conosciuta anche come "malattia delle ossa fragili".

Il saluto di Angelina Jolie a Pasquale Esposito

Angelina Jolie a Venezia ha firmato autografi e regalato sorrisi e selfie ai presenti. La celebre attrice americana, al festival del Cinema per Maria, il film sulla vita della Callas, sul red carpet ha incontrato anche Pasquale Esposito, un suo fan affetto da osteogenesi imperfetta, arrivato al Lido da Napoli, accompagnato dal padre. I flash dei fotografi si sono subito accesi per immortalare la scena. "Era felice di vedermi, mi ha detto che per lei "è un piacere". Ci eravamo già visti a Roma" ha dichiarato Pasquale Esposito ai microfoni del Corriere. "Quanti anni ho? L'età di Peter Pan: non ho età", ha aggiunto.

Oggi al Lido arriva anche Nicole Kidman, la sua attrice preferita. "Ha speso 1000 euro in più di albergo" – ha raccontato il padre – "per restare a Venezia e conoscerla".

Le lacrime di Angelina Jolie dopo la proiezione di Maria

Al termine della prima proiezione di Maria, ieri, alla Mostra del Cinema di Venezia, la sala ha omaggiato Angelina Jolie con un lungo applauso e l'attrice non è riuscita a trattenere la commozione. "Ho studiato sette mesi, ho dovuto imparare da zero, piano piano, con disciplina, dedizione e poi ho provato prima in una piccola stanza con Pablo Larrain e i miei figli ad ascoltare, poi in una prova più grande nel tempio della Scala di Milano. La cosa che mi rendeva nervosa e mi preoccupava era passare l'esame di musica, non deludere i fan della Callas, i melomani che l'hanno sempre amata, essere all'altezza", ha raccontato riguardo l'impegno messo nella realizzazione del film.