Amal Clooney alla première con il marito George illumina il red carpet in giallo Amal Clooney ha partecipato con il marito George alla première a Los Angeles del film “The Boys on the Boat”, che segna il ritorno alla regia del divo di Hollywood.

A cura di Arianna Colzi

In occasione della première a Los Angeles di The Boys on the Boat, nuovo film diretto e prodotto da George Clooney, Amal Clooney ha sfilato sul red carpet in compagnia del marito. Al Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills, l'avvocata era splendente in un abito giallo, uno dei colori di tendenza in questo Autunno/Inverno 2023-24.

Amal Clooney alla prima di The Boys on the Boat

Per supportare il ritorno alla regia del marito George Clooney con il film tratto dal romanzo Erano ragazzi in barca, Amal Clooney ha scelto un abito giallo brillante smanicato composto da un bustier con scollatura a cuore che sbocciava in una gonna dallo strascico appena accennato. L'abito è una creazione custom made Versace ed è ispirato a un look sempre sui toni del giallo vibrante della collezione Primavera/Estate 1993 del marchio. L'abito originale, disegnato da Gianni Versace, ha la stessa silhouette di quello indossato da Amal Clooney e una scollatura profonda a cuore.

All'abito ha abbinato una clutch metallizzata, impreziosita da dettagli luminosi bianchi e neri. Amal Clooney ha optato poi per un hair look con onde voluminose: la riga laterale dell'acconciatura lasciava intravedere i suoi orecchini di diamante.

Solo una settimana fa l'avvocata britannica aveva sfilato ai British Fashion Awards a Londra illuminando il red carpet con un abito tempestato di paillettes firmato sempre Atelier Versace. Amal Clooney, infatti, negli anni ci ha sempre abituati a look davvero eleganti e sofisticati per i red carpet. Uno stile, il suo, che pur essendo sobrio non smette di stupire.

