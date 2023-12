Amal Clooney brilla ai British Fashion Awards 2023: sul red carpet sfila coperta di paillettes Amal Clooney era tra gli ospiti dei British Fashion Awards 2023 che si sono tenuti ieri sera a Londra. Sul red carpet ha letteralmente brillato con una lunga sirena di paillettes: ecco chi ha firmato il look scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si sono tenuti i British Fashion Awards 2023, meglio noti come gli Oscar della Moda britannici che ogni anno premiano coloro che nel corso dell'anno si sono distinti per talento nel settore moda. A trionfare è stato Jonathan Anderson, che ha ricevuto il titolo di Stilista dell'anno, ma non sono mancati i riconoscimenti speciali andati Sarah Burton, ex designer di Alexander McQueen, e a Valentino Garavani, che ha ricevuto il premio alla carriera. L'evento è andato in scena alla Royal Albert Hall di Londra e sono state moltissime le star che hanno sfilato sul red carpet con i loro look più eleganti e glamour. A distinguersi per classe e bellezza è stata Amal Clooney, che ha letteralmente brillato ricoperta di paillettes a specchio.

Le apparizioni pubbliche di Amal Clooney sono rarissime ma, in occasione di un evento ambito come i British Fashion Awards, ha fatto un'eccezione. Sul red carpet allestito alla Royal Albert Hall di Londra ha sfilato senza il marito George, distinguendosi per fascino, raffinatezza e scintillii. Sarà perché si sta preparando al Natale o perché semplicemente non intendeva passare inosservata, ma la cosa certa è che ha puntato tutto sullo sparkling con un lungo abito firmato da Atelier Versace.

Amal Clooney in Atelier Versace

Amal è apparsa meravigliosa in una sinuoso sirena a fondo nude ma interamente ricoperta di paillettes a specchio color bronzo dall'effetto degradè: si tratta di un modello dalla silhouette fasciante, con le spalline doppie e un lungo strascico brillante che ha contribuito a trasformarla in una diva. Non sono mancati i tacchi alti, la clutch in tinta e dei maxi orecchini pendenti di Cartier. Capelli sciolti e ondulati, make-up impeccabile e sorriso stampato sulle labbra: la moglie di George è riuscita a catalizzare su di sé i riflettori grazie alla sua innata classe.

Amal Clooney con gioielli Cartier

L'evento di coppia con George Clooney

Solo qualche ora prima dei British Fashion Awards 2023 Amal Clooney aveva partecipato a un altro evento pubblico ma questa volta in compagnia del marito George. La scorsa domenica a Londra l'attore ha presentato The Boys in the Boat, il nuovo film che ha diretto, e al suo fianco ha voluto la splendida moglie. I due hanno dato l'ennesima prova di essere unitissimi e affiatati, abbracciandosi e condividendo l'ombrello sul red carpet. Lui ha indossato un completo scuro con una camicia bianca portata senza cravatta, lei ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero. Niente abiti a sirena o tailleur, ha preferito un completo di velluto con pantaloni a sigaretta e corsetto monospalla, il tutto completato da pumps col tacco a spillo in camoscio e clutch pitonata. Insieme George e Amal non sono forse adorabili?

George e Amal Clooney alla prima di The Boys in the Boat