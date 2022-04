In arrivo le sneakers Adidas x Balenciaga? Le foto delle scarpe fanno impazzire i collezionisti Alcune foto diffuse via social hanno riacceso le speranze degli appassionati: la collaborazione tra Adidas e Balenciaga sembra sempre più vicina.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @SneakerBarDetroit

Da circa un mese si rincorrono rumors su quella che potrebbe essere la collaborazione dell'anno: le sneakers di Adidas e Balenciaga. Adesso alcune foto alimentano le aspettative dei fan: l'account Instagram specializzato in street culture Sneaker Bar Detroit ha pubblicato alcuni scatti non ufficiali delle scarpe con il doppio logo, caratterizzate da una linea massiccia, suola rialzata e una palette essenziale, bianco e nero.

Perché è possibile una collaborazione tra Adidas e Balenciaga

A metà marzo una fuga di notizie social partita dall'account @apolloluo1976 ha acceso le voci di una possibile collaborazione tra il colosso dell'abbigliamento sportivo e il marchio di moda disegnato dal visionario designer Demna Gvasalia. La notizia, in realtà, da subito era sembrata più che plausibile: Adidas ha presentato una collaborazione con Gucci durante la sfilata Autunno/Inverno 2022-23. Demna Gvasalia, dal canto suo, è famoso per le collaborazioni impossibili: ha disegnato un paio di Crocs con il tacco a spillo e ha lavorato insieme al brand low cost Gap in un "triangolo" tra Balenciaga, Gap e Yeezy di Kanye West. Se aggiungete l'hackeraggio creativo tra Gucci e Balenciaga ecco che il cerchio si chiude alla perfezione.

Le prime immagini delle sneakers Adidas x Balenciaga

Le foto pubblicate dall'account Sneaker Bar Detroit, subito riprese da Hypebaest, sembrano confermarlo: Adidas potrebbe lanciare una riedizione delle storiche sneakers Triple S insieme a Balenciaga, con gli iconici dettagli in nero e una suola chunky bianca e grigia. Il tocco che farà impazzire i collezionisti è il numero sulla punta, insieme alla nuova allacciatura. I marchi non hanno ancora confermato e le immagini sono state diffuse da account non ufficiali, ma questa segretezza potrebbe esser parte della strategia dell'hype, quel misto di attesa e aspettativa su cui prospera il marketing di moda. Del resto, cos'è il desiderio senza un po' di mistero?