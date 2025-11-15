Le sneakers da avere in autunno sono quelle con strappi e tacchetti (di quando eravamo adolescenti)

Ricordate le sneakers con gli strappi elastici e i tacchetti appuntiti? Sono tornate di moda e a dimostrarlo è stato l’ultimo look di Chiara Ferragni.

La moda è fatta di "corsi e ricorsi" e, sebbene in ogni epoca imponga i suoi must, spesso ci fa tornare indietro nel tempo proponendo dei revival degli accessori must della nostra adolescenza. È proprio quanto successo nelle ultime ore a Chiara Ferragni, che sui social ha mostrato le sue nuove scarpe a "effetto nostalgia". Si tratta di un paio di sneakers iconiche che, come da lei stessa dichiarato, indossava quando era una teenager e che ora, a distanza di oltre 20 anni, sono tornate di tendenza: ecco per quale motivo da adulti non resistiamo alla tentazione di sfoggiare gli accessori della nostra adolescenza.

Le sneakers vintage rilanciate da Chiara Ferragni

Ricordate le sneakers con la chiusura a strappi e la suola di gomma con i tacchetti appuntiti? Si chiamano Puma Mostro e sono tornate in voga, basti pensare al fatto che Chiara Ferragni nelle ultime ore le ha indossate nella loro versione "contemporanea" per degli scatti social.

Le Puma Mostro di Chiara Ferragni

Lanciate per la prima volta nel 1999 dal brand, le Mostro si sono sempre distinte per il loro design innovativo e futurista, pensato per essere un "fusione" tra le scarpe da corsa degli anni '60 e le calzature da surf degli anni '80. Hanno la suola chiodata delle sneakers da atletica leggera, la chiusura a strappo elastico che dona versatilità, la tomaia in mesh bicolor e la silhouette "a calzino" che fascia il piede. Dopo 25 anni dal boom sono state reinterpretate e sembrano essere destinate a diventare il must dell'autunno 2025.

Chiara Ferragni con le Puma Mostro

Perché l'effetto nostalgia nella moda ci piace così tanto

Le Nike Silver, le tute di velluto Juicy Couture, le cinture Diesel con la fibbia a forma di maxi D: questi sono solo alcuni degli accessori che erano di tendenza nei primi anni 2000 e che sono tornati di moda. La cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che avrebbero ancora riscosso un incredibile successo tra coloro che sono stati adolescenti in quel periodo storico (e che ora hanno 30-40 anni). Le Mostro di Puma sono solo le "ultime arrivate" ma hanno già conquistato i nostalgici. Per quale motivo non riusciamo a resistere alla tentazione di indossare i capi must di quando eravamo teenager? Si tratta di pezzi che hanno segnato la nostra crescita, che hanno accompagnato le nostre prime volte e che ci hanno fatto sentire super trendy ogni volta che uscivamo: insomma, ci ricordano un periodo indimenticabile fatto di spensieratezza, di semplicità e di incredibile dolcezza.