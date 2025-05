Supermercato core: il nuovo trend sono le borse tote che sembrano buste per la spesa

video suggerito

A cura di Marco Casola

Bottega Veneta sfilata Primavera/Estate 2025

Sembrano borse per la spesa e assomigliano ai sacchetti del supermercato, quelli di plastica compostabile in cui riporre i prodotti acquistati. In realtà si tratta di borse di lusso che valgono migliaia di euro. Stiamo parlando delle nuove bag per l'estate di Bottega Veneta e in particolare delle tote in trompe l’oeil (una delle tendenze must di stagione). Questi modelli molto particolari hanno decretato l'inizio di un'originale tendenza che potremmo chiamare Supermarket Core.

Le forme di questi modelli ricordano in tutto e per tutto un sacchetto della spesa ma non costano pochi centesimi: le Tote Supermercato (questo è il nome della borsa di Bottega Veneta) costano 2900 euro. Realizzate in nappa colorata, in giallo o rosa, sono decorate sul davanti con patch e applicazioni dai motivi grafici. Sulle varianti gialle ci sono divertenti coniglietti bianchi, su quelle rosa sono disegnati i profili di vanitose sirene, sotto le quali appare la scritta "Bello".

Bottega Veneta sfilata Primavera/Estate 2025

Lo scorso settembre, alla Milano Fashion Week, sulla passerella Primavera/Estate 2025 ha sfilato l'ultima collezione Bottega Veneta firmata da Matthieu Blazy, ora Direttore Creativo di Chanel. L'intera collection era ispirata al gioco e il designer ha cercato di portare in passerella una visione infantile e gioiosa del mondo, dove i mazzi di fiori diventano borse da portare a mano, ci sono coniglietti stampati sulle tote e le bustine di carta che solitamente contengono la frutta diventano pochette da portare a mano. Una collezione in cui poter respirare e mostrare lo stupore tipico dei bambini, quello stupore che dimentichiamo quando diventiamo adulti.

La Tote Supermercato di Bottega Veneta

In questo contesto si inseriscono le Tote Supermercato, un accessorio inconsueto e desueto, che nasce dal desiderio di provocare, di giocare e ironizzare con la moda e il lusso. Il tutto avviene "rubando" un oggetto di uso comune, ovvero il sacchetto della spesa, per trasformarlo in un prezioso oggetto di lusso dal valore elevato.

Bottega Veneta sfilata Primavera/Estate 2025

Borse sedano e piccioni, le provocazioni della moda

Non è la prima volta che uno stilista celebre o un brand di lusso gioca mescolando l'alto e il basso, proponendo in passerella quella che a tutti gli effetti è una provocazione. Lo ha fatto di recente Moschino, facendo sfilare borse casco o a forma di bottiglia di candeggina e, ancora Adrian Appiolaza, aveva disegnato per Moschino borse identiche a un gambo di sedano. Marco Rambaldi sull'ultima passerella primaverile ha completato il look con tote in tulle dalla forma identica a quella delle shopper da supermercato. Chi non ricorda, poi, la borsa piccione, firmata JW Anderson, di cui tutti parlavano dopo l'apparizione della clutch in una puntata di And Just Like That tra le mani di Sarah Jessica Parker.

Il re delle provocazioni è però Demna, fino a poco fa Direttore Creativo di Balenciaga, ora a capo di Gucci, che negli anni ha fatto sfilare borse di lusso esattamente uguali ai sacchetti del discount, in vendita a 2700 euro o ancora clutch a forma di bicchiere da caffé e, persino nella collezione Couture, ha celebrato la normalità disegnando abiti tarmati o vestiti che sembrano costumi olimpionici, completando i look con borse identiche a dust bag o a sacchetti in plastica per la spesa.

Bottega Veneta sfilata Primavera/Estate 2025

La moda dice dunque addio a decori barocchi e preziosi per avvicinarsi alla vita reale, lo fa decontestualizzando oggetti di uso comune, come i sacchetti per la spesa, dandogli una nuova e lussuosa vita. Dopo il Gorpcore, tendenza che prevedeva l'utilizzo di capi tecnici da montagna nei look da sfoggiare in città, è nato un nuovo trend fatto con capi in "stile supermercato"? Staremo a vedere.