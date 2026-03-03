Perché in tutto il mondo le persone si travestono da sirene, cos’è il nuovo trend del mermaiding

Dalle leggende ai social, il mermaiding trasforma il mito delle sirene in sport e performance acquatica, tra comunità globali, corsi specializzati e vacanze.

Un corso di mermaiding a Chicago, USA

Per millenni l’immagine delle sirene ha abitato i mari della nostra fantasia: esseri metà donna e metà pesce che attirano sguardi e racconti in tutte le coste. Oggi quelle figure leggendarie non si nascondono più solo nelle storie o nei film, ma emergono anche dall’acqua delle piscine, dei laghi e dell’oceano sotto forma di un fenomeno reale e un trend globale che uniscono sport, performance artistica e desiderio di evasione: il mermaiding.

Mermaid Academy Milano con Ale Cattelan

Che cos'è il mermaiding

Il mermaiding, termine inglese che letteralmente significa "nuotare come una sirena", descrive l’attività di indossare una coda da sirena con monopinna e spingersi nell’acqua con movimenti ondulatori simili a quelli di un pesce. È diventato un’attività che oscilla tra hobby, disciplina acquatica, performance artistica e passione culturale: alcune persone lo praticano per divertimento o fitness, altri lo trasformano in un lavoro, esibendosi in spettacoli, eventi privati o produzioni filmate. Dietro le pinne c’è ad ogni modo tecnica e allenamento, perché muoversi con una monopinna richiede forza, controllo del respiro e sicurezza in acqua, e anche per questo alcune scuole specializzate insistono sull’importanza della preparazione prima di tuffarsi.

Mermaid Training School in Bournemouth

Dove il mermaiding prende forma

Il mermaiding non è un fenomeno confinato a un unico angolo del mondo. Negli Stati Uniti, in particolare in Illinois, Florida, Texas e California, esistono comunità molto attive che organizzano raduni, corsi e foto subacquee dedicate a chi vuole vivere una vera e propria esperienza da sirena. In Europa e in Asia sono nate scuole e centri dove si insegna la disciplina, tra cui in Milano, Finlandia e Cina, con eventi che vanno dalle lezioni di nuoto con la coda alle competizioni internazionali come le Merlympics, ovvero un evento di atleti che si esibiscono in gare di tecnica, foto artistiche e perfino simulazioni di salvataggio.

Le pinne di costumi da mermaiding

In Italia, realtà come la Mermaid Academy organizzano corsi per adulti e bambini con l’obiettivo di combinare divertimento, forma fisica e sensibilizzazione verso il mondo marino. In molte di queste comunità, il mermaiding diventa anche un modo per creare relazioni, esprimere identità e condividere una passione che è allo stesso tempo divertente e legata all’acqua in modo più formativo.