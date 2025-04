video suggerito

Perché tutti vogliono la borsa che sembra un bicchiere da caffè (che costa 4800 euro) Sembra un bicchiere di caffè da asporto, invece è una borsa di lusso da 4800 euro, il nuovo oggetto del desiderio per fare tendenza.

A cura di Giusy Dente

Sembra un bicchiere di caffè da asporto, quelli gettonatissimi nelle caffetterie americane che poi le persone portano in giro tra un appuntamento e l'altro di lavoro. E invece è una creazione firmata Balenciaga, il nuovo oggetto del desiderio per essere vere fashion icon.

Perché la borsa a forma di tazza è il nuovo oggetto del desiderio

Rispetto a una tazza di caffè da asporto costa molto di più: si paga la possibilità di esibire uno status. La clutch di Balenciaga in pelle di vitello imita, appunto, i famosi bicchieri riutilizzabili che si usano per le bevande calde, quelli usa e getta pratici da portare in giro. Siamo di fronte a una borsa di lusso che imita un oggetto del tutto quotidiano e di poco valore. La dottoressa Gaby Harris, docente di culture della moda alla Manchester Metropolitan University, ha spiegato a The Guardian che vede "codificato in questi articoli il privilegio dei ricchi di impegnarsi nel consumo di massa pur mantenendo l'esclusività. Stiamo osservando l'inflazione dei beni mentre i redditi rimangono stagnanti. Quindi, i beni di prima necessità quotidiani come il caffè hanno una spesa maggiore mentre i redditi più alti continuano ad accumulare ricchezza". Secondo Iain R Webb, scrittore, curatore e professore di moda e design alla Kingston School of Art di Londra, non si tratta di una novità: "Storicamente, la moda si è sempre appropriata del luogo comune e dell'utilitarismo". In effetti diverse Maison hanno proposto accessori di questo tipo di recente: l'originalissima borsa Moschino a forma di gambo di sedano, gli orecchini che imitano il fiammifero di Bottega Verde. Anche Louis Vuitton ha proposto una tracolla a forma di Coffee Cup.

Il significato della clutch e della sfilata

La pochette a forma di bicchiere da passeggio in stile Starbucks firmata da Balenciaga costa, sul sito ufficiale, 4800 euro. C'è il logo della Maison impresso sul davanti e inciso sul coperchio, mentre per aprirla ci si avvale di un sistema a cerniera con bottone automatico. Ha fatto il suo debutto in passerella nella collezione Autunno 2024. In quello show la Casa di moda si era sbizzarrita in quanto a "stranezze", ma tutte nel rispetto di un unico filo conduttore. Demna, allora Direttore Creativo della Maison (ora alla guida di Gucci), si era ispirato al soleggiato mood delle star di Los Angeles, un'estetica fatta di ricchezza, benessere, cibi healty e palestre yoga.

Le modelle richiamavano tutte quell'immaginario: la celebrity paparazzata per strada all'uscita dalla palestra, o magari all'uscita di un negozio rigorosamente vegano. Un modo per ironizzare su questo stile di vita, insomma, per fare la caricatura a certi personaggi, alle loro ossessioni contemporanee, ma anche alle loro contraddizioni. E quando pensiamo a un'attrice hollywoodiana che passa da un set all'altro, non la immaginiamo forse con la sua immancabile tazza di caffè americano tra le mani? È proprio il simbolo della celeb culture americana: un oggetto comune che diventa un accessorio di tendenza.