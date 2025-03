video suggerito

Sembra un fiammifero infilato nell'orecchio, ma è un orecchino griffato: quanto costa il gioiello Bottega Verde si è ispirata al design di un normalissimo fiammifero con classica punta rossa per questo gioiello (dal costo non proprio accessibile a tutti).

A cura di Giusy Dente

Gli accessori e i gioielli sono il modo perfetto per personalizzare davvero, col proprio stile, anche il look più semplice. Basta un paio di scarpe sgargianti per colorare un outfit bianco, un collier vistoso possono dare un tocco importante di luce al décolleté, si può giocare con occhiali, cinture, borse puntando magari su fantasie particolari o materiali inediti, così da spezzare la monotonia. Insomma chi più ne ha più ne metta. Ovviamente per le Maison stupire e creare sempre combinazioni nuove è un elemento fondamentale: per distinguersi, per lanciare tendenze. Alcune, che piaccia o meno, hanno fatto della provocazione il loro mantra. Per esempio: avreste mai pensato di trasformare un fiammifero in un orecchino? Bottega Veneta sì.

Quanto costano gli orecchini di Bottega Veneta

Gli orecchini Matches di Bottega Verde non sono ancora disponibili per l'acquisto, sul sito ufficiale. Si può, però, procedere con un pre-ordine, per poi finalizzare il pagamento a partire dall'1 aprile, quando saranno effettivamente messi sul mercato. Chissà in quanti si sono già messi in fila, per potersi accaparrare questo originale accessorio griffato. La coppia costa 650 euro. Il design è inconfondibile: si tratta di un fiammifero con punta rossa, proprio come l'originale. È realizzato in oro e argento, con dettagli smaltati realizzati a mano. La chiusura presenta un perno a pressione, in corrispondenza col lobo: sembra letteralmente infilato dentro l'orecchio, con la punta rossa che fuoriesce dall'alto e l'altra metà che si allunga in basso.

Il trend dell'ear layering

Il modello Matches di Bottega Verde si presta molto bene al trend di questa primavera, seguito anche da Chiara Ferragni. Si chiama ear layering. L'influencer ha esagerato con gli orecchini, abbellendo completamente l'orecchio. Questa tecnica prevede l'utilizzo di gioielli di diversi colori e forme, dai cerchietti ai pendenti, fino al daith (il piercing nell'orecchio) e all'ear cuff, che avvolge tutta la parte esterna, il bordo dell'orecchio. È un modo per giocare e sbizzarrirsi, rendendo unico anche il più piccolo degli orecchini, che inserito in questa stratificazione diventa immediatamente più accattivante e prezioso. Si può puntare, nella sovrapposizione, sul contrasto, quindi giocare molto col mix and match, oppure seguire una sorta di filo conduttore, una storia: tutto oro, solo dettagli scintillanti, tutte perline e così via. Un pendente, come può essere l'orecchino-fiammifero, è perfetto per portare lunghezza e drammaticità: aggiunge una dimensione extra al look a strati, che diventa subito di grande impatto visivo.