Da quando Barbie indossa le Crocs? La collaborazione impossibile diventa virale Anche se Barbie è nata per stare sempre sui tacchi a spillo, adesso ha un paio di Crocs realizzate solo per lei: quanto costano gli zoccoli rosa scintillanti.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @crocs

Arrendiamoci: che ci piacciano o no, le Crocs sono tornate di moda. A sentenziarlo è la fashion icon più longeva della storia: Barbie. Anche se i suoi piedini perennemente sulle punte sono nati per calzare il tacco a spillo, è appena stata annunciata una collaborazione tra il marchio Barbie e le calzature Crocs, gli zoccoli in plastica traforati. Il merito (o la colpa, decidete voi) è ovviamente del film con Margot Robbie, Barbie, che uscirà tra pochi giorni nelle sale di tutto il mondo e ha dato il via a un merchandising che spazia dalle carte da gioco ai vestiti.

Il ruolo delle scarpe di Barbie

Le scarpe sono una parte importantissima dell'universo di Barbie e, di conseguenza, anche del film. La bambola di casa Mattel infatti è stata la prima ad avere ‘vere' scarpe col tacco da cambiare come i vestiti, infilandole e sfilandole a piacimento. In una scena clou del film Margot Robbie si trova a scegliere tra tacchi a spillo rosa e i sandali Birkenstock, simbolo del mondo reale. Dopo le Birkenstock Barbie potrebbe passare a un altro paio di famose ‘ugly shoes': le Crocs. L'azienda infatti ha presentato alcuni modelli rosa shocking con il profilo della bambola, glitter e ovviamente il logo della B in corsivo.

Quanto costano le Crocs di Barbie

I modelli sono già disponibili sul sito, ma è probabile che non vi resteranno a lungo: il classico zoccolo costa 59,99 dollari (circa 53 euro) i modelli con la zeppa glitterata invece circa 75 euro. Ogni calzatura può essere personalizzata con pin e decorazioni a tema. A Barbie piacerebbero le comode Crocs? Forse sì: parafrasando gli Aqua "made in plastic, it's fantastic!".