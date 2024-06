Dove vivono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la casa a Milano con il giardino e la serra

video suggerito

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Manca poco alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia è pronta a pronunciare il fatidico sì. Il lungo fidanzamento è culminato con una romantica proposta di matrimonio circa un anno e mezzo fa. La macchina dei preparativi si è subito messa in moto: la scelta della location, lista degli invitati, allestimento, i dettagli della festa (al party nuziale canterà Tananai) e ovviamente la ricerca dell'abito da sposa. I due sono pronti a coronare questa storia d'amore che va avanti da sette anni, trascorsi sempre insieme. Due anni fa si sono trasferiti in una nuova casa a Milano, dove vivono tutt'ora.

Il giardino con la serra della casa a Milano dove vive la coppia

Con grande entusiasmo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, da sempre attivissimi sui social e pronti a mostrare a fan e follower la loro quotidianità di coppia, hanno mostrato anche la loro nuova casa. Hanno traslocato circa due anni da in un nido d'amore immerso nel verde, perfetto anche per i loro cani, che hanno a disposizione tanto spazio per giocare. L'abitazione possiede infatti un ampio giardino e una serra arredata.

Dove vivono Iganzio Moser e Cecilia Rodriguez: com'è fatta la casa

L'abitazione milanese della coppia è caratterizzata da un ampio salotto con un grande e comodo divano a L grigio: lo ha montata da solo Ignazio Moser stesso. Per la cucina quest'ultimo ha avanzato un'unica richiesta, che è stata soddisfatta: la presenza del rubinetto per avere sempre pronta l'acqua frizzante fredda.

La sua fidanzata invece ha riversato tutte le sue energie nella progettazione del bagno, il suo regno del benessere, con tanti cassetti sotto il lavabo in marmo che contengono tutto il necessario per la beauty routine e il make-up. La camera da letto è luminosissima grazie alla grande finestra con balconcino alla francese, da cui penetra molta luce naturale.